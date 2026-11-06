Após derrota para o Vasco, Athletico-PR pode perder pontos por ato racista de torcedor

Na última quarta-feira (04), o Vasco derrotou o Athletico-PR de virada, por 3 a 1, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, os jogadores foram saudar a torcida vascaína presente e câmeras flagraram um torcedor do rubro-negro fazendo gestos racistas para os atletas do clube carioca.

O Furacão foi denunciado pelo STJD e pode sofrer uma punição desportiva por causa da atitude de seu torcedor. O julgamento foi marcado para a próxima segunda (09) e as punições incluem multa, perda de mando de campo e também perda de pontos na tabela do Brasileirão.

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O Furacão utilizou suas redes sociais para dizer que identificou o torcedor. O clube se posicionou contra a atitude racista e informou que o responsável pelo ato discriminatório sofrerá punições. Confira a nota divulgada pelo rubro-negro:

"O Athletico Paranaense informa que identificou o torcedor envolvido no suposto ato de racismo ocorrido após a partida diante do Vasco da Gama, disputada na quarta-feira, na Arena da Baixada. O Clube enviou as informações às autoridades competentes e registrou um boletim de ocorrência. O caso também foi encaminhado para apuração por parte da Câmara de Ética e Disciplina. O torcedor estará sujeito a sanções internas, que incluem suspensão imediata do acesso ao estádio e exclusão. O Athletico Paranaense não tolera atitudes discriminatórias e seguirá atuando no combate a qualquer forma de preconceito. O Clube mantém ações permanentes de conscientização, dentro e fora do estádio, e não admite que atitudes dessa natureza tenham espaço na Arena da Baixada ou em qualquer ambiente relacionado à instituição. Racismo é crime. Não é opinião, não é provocação e não é futebol. É inaceitável. No Athletico, não terá lugar."