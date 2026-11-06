Shopping Multicenter Itaipu abre temporada de Natal com chegada do Papai Noel, cortejo natalino e ação solidária

A celebração de abertura contará com um cortejo natalino da Cia. Magia do Circo, que promete levar encanto, alegria e a atmosfera mágica dessa época do ano aos corredores do shopping - Foto: Divulgação

A celebração de abertura contará com um cortejo natalino da Cia. Magia do Circo, que promete levar encanto, alegria e a atmosfera mágica dessa época do ano aos corredores do shopping - Foto: Divulgação

O clima de Natal vai tomar conta do Shopping Multicenter Itaipu a partir deste sábado, 7 de novembro. Com o tema “Natal dos Sonhos no Multicenter”, o shopping dá início à sua programação especial com a aguardada chegada do Papai Noel, a partir das 17h30, em um fim de tarde preparado para encantar crianças e adultos.

A celebração de abertura contará com um cortejo natalino da Cia. Magia do Circo, que promete levar encanto, alegria e a atmosfera mágica dessa época do ano aos corredores do shopping. O encontro marca o início de uma temporada dedicada à convivência, à diversão e à criação de boas memórias em família.

O encontro marca o início de uma temporada dedicada à convivência, à diversão e à criação de boas memórias em família | Foto: Divulgação

A cenografia natalina também será um convite à diversão para toda a família, com destaque para o trenzinho, que promete proporcionar momentos especiais aos pequenos durante a temporada. Instalado na Praça de Eventos, o passeio estará disponível de 7 de novembro a 31 de dezembro, com ingresso a R$ 20. Clientes Clube+ também poderão aproveitar uma condição especial.

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Durante a temporada, o público também poderá registrar o encontro com o Papai Noel em fotos nos formatos 10x15 (R39,90),15x21(R49,90) e 20x30 (R$59,40). O atendimento do bom velhinho será realizado das 14h às 20h, de segunda a sábado, e das 15h às 20h, aos domingos e feriados.

Mais do que celebrar uma das épocas mais aguardadas do ano, o Natal dos Sonhos no Multicenter reforça a importância de compartilhar momentos,despertar sorrisos e transformar pequenos gestos em grandes lembranças | Foto: Divulgação

Mas o espírito natalino também será celebrado por meio de uma importante iniciativa de afeto e solidariedade. Entre os dias 7 e 29 de novembro, o público poderá participar do Mural do Coração, ação de apadrinhamento que convida os visitantes a fazer parte de uma corrente de carinho e generosidade.

A iniciativa beneficiará a Creche Comunitária Professora Clélia Rocha, localizada no Remanso Fraterno, em Várzea das Moças, Niterói. No dia 4 de dezembro, o Papai Noel fará a entrega dos presentes às crianças no shopping, em um momento especial que contará também com a participação dos pequenos em uma sessão exclusiva no Planet Cinemas.

Mais do que celebrar uma das épocas mais aguardadas do ano, o Natal dos Sonhos no Multicenter reforça a importância de compartilhar momentos, despertar sorrisos e transformar pequenos gestos em grandes lembranças.