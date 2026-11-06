Carolane Silva é anunciada como musa do Porto da Pedra para o Carnaval 2027 (vídeo)

O Porto da Pedra anunciou Carolane Silva como uma de suas musas para o Carnaval 2027. Com uma trajetória construída em diferentes escolas do Carnaval carioca, a sambista chega à agremiação de São Gonçalo depois de sua passagem como rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo.

Para apresentar o novo momento, Carolane posou com um figurino vermelho trabalhado com mais de 2 mil cristais. Com o corpo definido e as curvas em evidência, a sambista exibiu o resultado da preparação física em um look que também chama atenção pela cabeça de mais de 6 quilos, inteiramente vermelha, e pelo rabo de galo, além das franjas e pedrarias.

Sua história no samba começou em 2012, quando conheceu a quadra do Paraíso do Tuiuti. Ao longo dos anos, passou pelas alas de passistas do Império Serrano, Vila Isabel e Salgueiro. Mais recentemente, esteve à frente da bateria Cadência da Baixada, da Inocentes de Belford Roxo.

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Carioca, moradora de São Cristóvão, Carolane é profissional de Educação Física, estudante de Gestão Pública e mãe de Felipe.

“Estou muito feliz com esse convite. Já vivi muita coisa no samba, passei por diferentes escolas e tive a oportunidade de ser rainha de bateria. Chegar ao Porto da Pedra é começar uma nova história. Quero conhecer ainda mais a comunidade, participar dos ensaios e viver de perto tudo o que a escola está preparando para esse Carnaval”, conta.

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“Quem me conhece sabe que eu não tenho medo de ousar nos looks. Gosto de estar presente, de participar de tudo e de fazer acontecer no meu Carnaval. Não sou de passar despercebida! Gosto de pensar nos detalhes, de me envolver nas produções e de colocar minha personalidade em cada escolha. Acho que a fantasia também é uma forma de mostrar quem eu sou na avenida”, finalizou a musa.

Em 2027, o Porto da Pedra será a terceira escola a desfilar na sexta-feira, 5 de fevereiro, pela Série Ouro. A agremiação apresentará o enredo “Porto Kalunga”, que aborda os laços históricos, culturais e musicais entre Brasil e Angola.