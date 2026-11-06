Plaza Shopping Niterói celebra 40 anos com chegada do Papai Noel e decoração especial de Natal

Neste ano, a celebração ganha um significado especial: o shopping comemora 40 anos de história com atrações para diferentes idades e opções de lazer para toda a família - Foto: Divulgação

Neste ano, a celebração ganha um significado especial: o shopping comemora 40 anos de história com atrações para diferentes idades e opções de lazer para toda a família - Foto: Divulgação

O clima de Natal chega ao Plaza Shopping Niterói no dia 15 de novembro, com a tradicional chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração natalina de 2026. Neste ano, a celebração ganha um significado especial: o shopping comemora 40 anos de história com atrações para diferentes idades e opções de lazer para toda a família.

A programação de abertura começa às 16h, com apresentação da Orquestra Wine 7, acompanhada pela cantora Laise Reis, e uma Parada Natalina com a Animasom. Às 18h, acontece a chegada do Papai Noel, seguida, às 19h, pelo início das fotos com o personagem em seu trono. O evento é gratuito e conta com patrocínio de O Boticário e LaSalle.

Assinada pela 057, uma das principais empresas de decoração natalina do Brasil, a ambientação deste ano terá como destaque uma árvore de 10 metros, com um túnel de LED por onde os visitantes poderão passar. O espaço também terá atrações gratuitas para as crianças, como gira-gira, Piano Mágico e escorrega, além de uma roda-gigante de 12 metros de altura.

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“O Natal é um dos períodos mais importantes para o varejo e também um momento de encontro e celebração para as famílias. Neste ano, temos uma motivação ainda mais especial: comemorar os 40 anos do Plaza Shopping Niterói. Queremos que essa decoração e toda a programação sejam um convite para nossos clientes celebrarem essa história com a gente”, afirma Rayan Raison, gerente de Marketing do Plaza Shopping Niterói.

Os ingressos para a roda-gigante custam R$ 30 por pessoa, com combos para duas pessoas (R$ 55), três pessoas (R$ 80) e quatro pessoas (R$ 100). Também há a opção para um adulto acompanhado de uma criança de até 6 anos (R$ 50). Clientes cadastrados no Programa de Benefícios Cliente Estrela têm descontos de acordo com a categoria: 10% na categoria 1, 15% na categoria 2 e 20% na categoria 3.

Para quem desejar levar uma lembrança impressa do encontro com o Noel, haverá produtos fotográficos à venda, com opções como porta-retrato com foto 10 x 10 cm (R$ 40), foto 15 x 20 cm (R$ 45), magnéticos colecionáveis (a partir de R$ 45), calendário com ímã (R$ 50), bolinha de Natal (R$ 50), globo de neve (R$ 80) e porta-retrato de neve (R$ 95). O público também poderá registrar o encontro com o Papai Noel gratuitamente, utilizando o próprio celular.

Serviço

Data: 15 de novembro de 2026

Horário: a partir das 16h

Programação gratuita

Patrocínio: O Boticário e LaSalle

Programação

16h – Orquestra Wine 7 com Laise Reis e Parada Natalina com Animasom

18h – Chegada do Papai Noel

19h – Início das fotos com o Papai Noel