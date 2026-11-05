Finalíssima de Futsal, em Niterói, começa nesta sexta-feira (6)

No primeiro dia da competição, Espanha e Portugal se enfrentam às 18h30, enquanto Brasil e Argentina jogam às 21h30 - Foto: Divulgação

No primeiro dia da competição, Espanha e Portugal se enfrentam às 18h30, enquanto Brasil e Argentina jogam às 21h30 - Foto: Divulgação

Começa nesta sexta-feira (6), na Arena Niterói, a disputa da Finalíssima de Futsal. O torneio reúne quatro seleções: Brasil, Argentina, Espanha e Portugal, que disputarão as semifinais em busca de uma vaga na decisão.

No primeiro dia da competição, Espanha e Portugal se enfrentam às 18h30, enquanto Brasil e Argentina jogam às 21h30.

A disputa pelo terceiro lugar, entre as seleções derrotadas nas semifinais, será realizada às 14h30 de domingo (8). Já a grande final está marcada para às 17h30, também no domingo.

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O torneio é organizado pela CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) e pela UEFA (União das Associações Europeias de Futebol).

A Arena Niterói faz parte do Parque Poliesportivo da Concha Acústica. O ginásio já recebeu competições como a Copa de SuperVôlei Feminino, que contou com a participação de Sesc Flamengo, Fluminense e Dentil Praia Clube, além do evento Jungle Fight 155.

Os ingressos para as semifinais estão quase esgotados, enquanto os bilhetes para a final já estão esgotados.