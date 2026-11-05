Barcelona renova com Raphinha até 2030

Além da extensão de vínculo, o novo acordo prevê uma valorização financeira para o atacante - Foto: Divulgação/ Barcelona

Além da extensão de vínculo, o novo acordo prevê uma valorização financeira para o atacante - Foto: Divulgação/ Barcelona

O atacante Raphinha, de 29 anos, renovou seu vínculo com o Barcelona até junho de 2030. O novo contrato foi assinado em cerimônia no Camp Nou, com a presença do presidente do clube, Joan Laporta.

O contrato anterior se estendia até meados de 2028. Além da extensão de vínculo, o novo acordo prevê uma valorização financeira para o atacante.

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Durante a cerimônia de renovação, o atacante brasileiro comentou sobre sua trajetória no clube até aqui.

"É um sentimento de muito orgulho para mim e para a minha família. Só nós sabemos o que passamos desde que chegamos ao clube até hoje. Eu me sinto muito orgulhoso por tudo que passei. Espero ter mais anos, se possível, se minhas pernas permitirem que eu continue no mais alto nível por mais tempo", comentou.

Raphinha e Joan Laporta, atual presidente do Barcelona, durante cerimônia de renovação | Foto: Reprodução/ Instagram/ Barcelona

Além disso, Raphinha expressou seu desejo de encerrar a carreira no clube catalão. "Quero encerrar minha carreira no clube, mas isso depende da minha condição física", disse.

Desde que chegou à Catalunha, Raphinha soma 190 partidas, com 94 gols e 55 assistências. O jogador é peça fundamental no clube e, na temporada passada, chegou a ficar na quinta colocação na disputa pela Bola de Ouro.