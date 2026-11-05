Niterói celebra 453 anos com shows gratuitos nos fins de semana de novembro

As apresentações serão realizadas aos fins de semana e reunirá nomes como Mumuzinho, Baby do Brasil, Barão Vermelho e Gilsons. Gilberto Gil será a atração principal no dia do aniversário, na Praia de Icaraí - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

As apresentações serão realizadas aos fins de semana e reunirá nomes como Mumuzinho, Baby do Brasil, Barão Vermelho e Gilsons. Gilberto Gil será a atração principal no dia do aniversário, na Praia de Icaraí - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Niterói comemora 453 anos no dia 22 de novembro, mas a festa começa neste sábado (7), com uma programação gratuita de shows em diferentes regiões da cidade. As apresentações serão realizadas aos fins de semana e reunirão nomes como Mumuzinho, Baby do Brasil, Barão Vermelho e Gilsons. Gilberto Gil será a atração principal no dia do aniversário, na Praia de Icaraí.

“Vamos celebrar os 453 anos de Niterói com uma grande festa, reunindo as famílias e valorizando a cultura em diferentes regiões da cidade. Preparamos uma programação gratuita, com artistas locais e grandes nomes da música brasileira, para que a população possa aproveitar os espaços públicos e comemorar o orgulho de viver em Niterói”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Neste sábado (7), a partir das 15h, o Horto do Fonseca recebe o DJ Tucho, a cantora Lara Zuzarte, o cantor Lipe Torres e o grupo Vou Pro Sereno. Mumuzinho encerra a programação do dia com sucessos como “Eu mereço ser feliz”, “Skin de solteira”, “Fechadão com o amor” e “Fulminante”.

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No domingo seguinte (15), a festa será em Piratininga, na Praça Luiz Gomes da Silva, antiga Praça do Toboágua. A programação começa às 15h e terá apresentações de Baby do Brasil, do cantor e multi-instrumentista Gui Schwab e do grupo Barão Vermelho.

A Praia de Icaraí será o cenário das comemorações no dia 22, um domingo. A DJ Taia Pitaia abre a programação às 16h, seguida pela banda do projeto Niterói de Todos os Cantos. Na sequência, o trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, anima o público com “Várias queixas”, “Bem me quer”, “Love love” e “Beijo na boca”, entre outras canções.

A atração principal, Gilberto Gil, apresentará músicas que marcaram sua carreira, como “Realce”, “Tempo rei”, “Toda menina baiana” e “Aquele abraço”. A festa termina com a bateria da Unidos do Viradouro, campeã do carnaval carioca deste ano.