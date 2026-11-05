Orla Viva em Icaraí está suspensa este final de semana

A NitTrans orienta que os candidatos se organizem com antecedência para não correr o risco de perder a hora - Foto: Reprodução/Internet

A NitTrans orienta que os candidatos se organizem com antecedência para não correr o risco de perder a hora - Foto: Reprodução/Internet

O projeto Orla Viva, que transforma a orla da praia de Icaraí em um espaço de lazer aos domingos, das 7h às 14h, estará suspenso neste domingo (8), em razão da aplicação do Enem.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorrerão nos próximos domingos, dias 8 e 15 de novembro. Para garantir a fluidez no trânsito durante a realização das provas, a NitTrans mobilizará operadores em locais onde a prova será realizada.

As equipes que estarão de serviço no dia vão orientar motoristas e pedestres, com objetivo de facilitar a circulação de veículos e evitar transtornos nas proximidades dos locais de aplicação do exame.

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A NitTrans orienta que os candidatos se organizem com antecedência para não correr o risco de perder a hora. Os portões serão fechados às 13h, depois de fechado não pode entrar mais ninguém, a recomendação é que os estudantes saiam de casa mais cedo para evitar imprevistos.