Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4887 | Euro R$ 6,166
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Encontro de Administração na Universo promove debate sobre o futuro da profissão

Representantes do CRA-RJ, professores e estudantes, debatem sobre inteligência artificial e os novos desafios do mercado de trabalho

relogio min de leitura | Redação
Encontro de Administração na Universo promove debate sobre o futuro da profissão
Encontro de Administração na Universo promove debate sobre o futuro da profissão -

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em Niterói, recebeu, na última terça-feira (3), o Encontro de Administração (ENCAD), que reuniu representantes do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), professores, profissionais e estudantes da área. O evento foi realizado no campus da instituição, no Centro da cidade, e contou também com nomes ligados à trajetória da universidade e à representação profissional dos administradores.

Entre os temas abordados durante a programação estiveram os desafios da profissão diante das transformações tecnológicas, a utilização da inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho e a importância da formação dos futuros administradores. O encontro também reforçou a aproximação entre a universidade e o Conselho Regional.

Leia também:

Universo recebe encontro de Administração com profissionais de referência, ex-alunos e representantes do CRA-RJ

Corte Momesca 2027 de Niterói será escolhida no próximo sábado

Presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira, participou da programação e falou sobre o cenário da Administração no Brasil e as perspectivas para os profissionais da área.

“Um equívoco é se achar que a inteligência artificial nasceu antes de ontem, há dois anos, há três. Ela vem desde a década de 50 e os profissionais de Administração há muito convivem com o desenvolvimento da inteligência artificial e vão continuar convivendo”, afirmou.

Presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira participou da programação e falou sobre o cenário da Administração no Brasil e as perspectivas para os profissionais da área.
Presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira participou da programação e falou sobre o cenário da Administração no Brasil e as perspectivas para os profissionais da área. |  Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

Durante a entrevista, o dirigente também comentou a relação entre a Administração e o desenvolvimento econômico brasileiro. “Não é um país subdesenvolvido, é um país subadministrado”, declarou.

Wagner também defendeu o fortalecimento da produção nacional e destacou a necessidade de ampliar a industrialização do país. “É importantíssimo que as organizações voltem a crescer, que a agroindústria não fique apenas na agroindústria, mas que também a gente produza os produtos. [...] Agora passa a ser 'as terras raras', e o que é preciso produzir aqui”, afirmou.

Diretor da Universo, Anderson Freire destacou a importância de receber o Conselho Regional na instituição e promover o contato dos estudantes com profissionais e representantes da categoria.

“É uma alegria dupla, né, porque sou filho do Conselho de Administração, sou administrador, então a gente consegue trazer o Conselho para levar aos alunos temas de relevância, temas do momento”, afirmou.

Diretor da Universo, Anderson Freire destacou a importância de receber o Conselho Regional na instituição
Diretor da Universo, Anderson Freire destacou a importância de receber o Conselho Regional na instituição |  Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

O encontro também reuniu professores que participaram de diferentes momentos da história do curso de Administração da Universo. Um deles foi Jonas Lobato, que acompanhou a implantação da graduação na instituição, por volta de 1990.

Ao comentar as perspectivas para a profissão, Jonas avaliou o papel da formação em Administração diante do avanço tecnológico.

“Mesmo com a inteligência artificial, as decisões são tomadas pela Administração, que conhece as várias áreas e a capacidade de integração das mesmas. E a inteligência artificial só vem pra alimentar, como instrumentos pra decisão”, explicou.

O Professor Jonas Lobato, acompanhou a implantação da graduação na instituição, por volta de 1990
O Professor Jonas Lobato, acompanhou a implantação da graduação na instituição, por volta de 1990 |  Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

Outro nome ligado à história da graduação é o professor Leocir Dal Pai, que foi coordenador do curso de Administração da Universo por mais de 23 anos. Ele também destacou a relação construída entre a universidade e o CRA-RJ.

“Não tem como a gente não lembrar da nossa saudosa diretora, a professora Marlene, lá pelo início dos anos 2000, quando nós trouxemos a Delegacia do Conselho Regional aqui para dentro da Universidade”, relembrou.

Professor Leocir Dal Pai, foi coordenador do curso de Administração da Universo por mais de 23 anos.
Professor Leocir Dal Pai, foi coordenador do curso de Administração da Universo por mais de 23 anos. |  Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

Na ocasião, a instituição cedeu espaço e estrutura para a instalação da delegacia do Conselho Regional de Administração em Niterói. Leocir também destacou a participação de professores da Universo na composição do Conselho ao longo dos anos.

Patrícia Figueiredo Salgado, professora universitária de Administração e Gestão e conselheira federal pelo Rio de Janeiro
Patrícia Figueiredo Salgado, professora universitária de Administração e Gestão e conselheira federal pelo Rio de Janeiro |  Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

A Professora universitária de Administração e Gestão e conselheira federal pelo Rio de Janeiro, Patrícia Figueiredo Salgado também destacou a importância dos profissionais que contribuíram para sua formação e trajetória na área.

“Eu queria deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos os coordenadores de curso que estão aqui e que vieram antes de mim e que são responsáveis pela minha carreira e pelo meu aprendizado como gestora, coordenadora de curso e professora. Professor Jonas Lobato, muito obrigada. Professor Leocir Dal Pai e o presidente Wagner Siqueira, que sempre apoiou incondicionalmente a Academia e a Universo de maneira geral”, declarou.

Tags:

administração Conselho Regional de Administração Desafios da Profissão Educação Superior Inteligência artificial Transformações Tecnológicas

Matérias Relacionadas