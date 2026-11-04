Encontro de Administração na Universo promove debate sobre o futuro da profissão - Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

Encontro de Administração na Universo promove debate sobre o futuro da profissão - Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em Niterói, recebeu, na última terça-feira (3), o Encontro de Administração (ENCAD), que reuniu representantes do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), professores, profissionais e estudantes da área. O evento foi realizado no campus da instituição, no Centro da cidade, e contou também com nomes ligados à trajetória da universidade e à representação profissional dos administradores.

Entre os temas abordados durante a programação estiveram os desafios da profissão diante das transformações tecnológicas, a utilização da inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho e a importância da formação dos futuros administradores. O encontro também reforçou a aproximação entre a universidade e o Conselho Regional.

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Presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira, participou da programação e falou sobre o cenário da Administração no Brasil e as perspectivas para os profissionais da área.

“Um equívoco é se achar que a inteligência artificial nasceu antes de ontem, há dois anos, há três. Ela vem desde a década de 50 e os profissionais de Administração há muito convivem com o desenvolvimento da inteligência artificial e vão continuar convivendo”, afirmou.

Presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira participou da programação e falou sobre o cenário da Administração no Brasil e as perspectivas para os profissionais da área. | Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

Durante a entrevista, o dirigente também comentou a relação entre a Administração e o desenvolvimento econômico brasileiro. “Não é um país subdesenvolvido, é um país subadministrado”, declarou.

Wagner também defendeu o fortalecimento da produção nacional e destacou a necessidade de ampliar a industrialização do país. “É importantíssimo que as organizações voltem a crescer, que a agroindústria não fique apenas na agroindústria, mas que também a gente produza os produtos. [...] Agora passa a ser 'as terras raras', e o que é preciso produzir aqui”, afirmou.

Diretor da Universo, Anderson Freire destacou a importância de receber o Conselho Regional na instituição e promover o contato dos estudantes com profissionais e representantes da categoria.

“É uma alegria dupla, né, porque sou filho do Conselho de Administração, sou administrador, então a gente consegue trazer o Conselho para levar aos alunos temas de relevância, temas do momento”, afirmou.

Diretor da Universo, Anderson Freire destacou a importância de receber o Conselho Regional na instituição | Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

O encontro também reuniu professores que participaram de diferentes momentos da história do curso de Administração da Universo. Um deles foi Jonas Lobato, que acompanhou a implantação da graduação na instituição, por volta de 1990.

Ao comentar as perspectivas para a profissão, Jonas avaliou o papel da formação em Administração diante do avanço tecnológico.

“Mesmo com a inteligência artificial, as decisões são tomadas pela Administração, que conhece as várias áreas e a capacidade de integração das mesmas. E a inteligência artificial só vem pra alimentar, como instrumentos pra decisão”, explicou.

O Professor Jonas Lobato, acompanhou a implantação da graduação na instituição, por volta de 1990 | Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

Outro nome ligado à história da graduação é o professor Leocir Dal Pai, que foi coordenador do curso de Administração da Universo por mais de 23 anos. Ele também destacou a relação construída entre a universidade e o CRA-RJ.

“Não tem como a gente não lembrar da nossa saudosa diretora, a professora Marlene, lá pelo início dos anos 2000, quando nós trouxemos a Delegacia do Conselho Regional aqui para dentro da Universidade”, relembrou.

Professor Leocir Dal Pai, foi coordenador do curso de Administração da Universo por mais de 23 anos. | Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

Na ocasião, a instituição cedeu espaço e estrutura para a instalação da delegacia do Conselho Regional de Administração em Niterói. Leocir também destacou a participação de professores da Universo na composição do Conselho ao longo dos anos.

Patrícia Figueiredo Salgado, professora universitária de Administração e Gestão e conselheira federal pelo Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Ricardo Papel/TV Cultura Rio

A Professora universitária de Administração e Gestão e conselheira federal pelo Rio de Janeiro, Patrícia Figueiredo Salgado também destacou a importância dos profissionais que contribuíram para sua formação e trajetória na área.

“Eu queria deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos os coordenadores de curso que estão aqui e que vieram antes de mim e que são responsáveis pela minha carreira e pelo meu aprendizado como gestora, coordenadora de curso e professora. Professor Jonas Lobato, muito obrigada. Professor Leocir Dal Pai e o presidente Wagner Siqueira, que sempre apoiou incondicionalmente a Academia e a Universo de maneira geral”, declarou.