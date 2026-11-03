Universo recebe encontro de Administração com profissionais de referência, ex-alunos e representantes do CRA-RJ

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) recebe integrantes do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), além de outros nomes importantes da área, como o professor Jonas Lobato, que fundou o curso de Administração na universidade, e um ex-aluno premiado. O evento acontece no campus Niterói, na Sala Universo, das 19h às 22h desta terça-feira (3).

O evento funciona como uma ‘ponte’ entre os atuais graduandos dos cursos de Administração e Gestão, ex-alunos e profissionais da área, durante o Encontro de Administração (ENCAD)

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“A professora Marlene Salgado sempre teve muita preocupação com a aproximação dos conselhos profissionais com a academia. É uma satisfação estar sediando esse encontro em parceria com o conselho de administração. [...] A gente entende a importância do conselho na vida do nosso egresso, do nosso graduando”, relembrou a professora universitária de Administração e Gestão e conselheira federal pelo Rio de Janeiro, Patrícia Figueiredo Salgado, de 58 anos.

Patrícia Figueiredo Salgado, professora universitária de Administração e Gestão e conselheira federal pelo Rio de Janeiro | Foto: Cristine Oliveira

A discussão desta noite abordará temáticas relacionadas à gestão de pessoas em tempos de Inteligência Artificial (IA), em palestra ministrada pela conselheira do CRA-RJ e administradora Rosangela Arruda. A programação também inclui uma discussão sobre geopolítica, com o presidente do conselho e administrador Wagner Siqueira.

Além dos debates, com o objetivo de enriquecer o conhecimento dos alunos, a noite também será dedicada a relembrar a trajetória de profissionais da área, como Jonas Lobato, fundador do curso de Administração na Universo, e o professor Leocir Dal Pai, entre tantos outros profissionais de referência.

“Para mim, tem um peso muito grande o evento de hoje, porque, na época em que comecei no mercado, fui contratada pelo Leocir. Então, aprendi e devo muito da minha carreira a ele. Eu fico até emocionada em falar, porque vou estar revendo pessoas que fizeram parte da minha trajetória profissional”, disse a docente, com 25 anos de experiência na instituição.

Um dos grandes destaques da noite é o ex-aluno da Universo César Augusto, premiado em terceiro lugar na Olimpíada Brasileira de Administração, após disputar a competição com 55 mil alunos de Administração de todo o país.

Serviços:

Data: Terça-feira 03/11

Horário: 19h

Local: Rua Marechal Deodoro, 217 - Bloco A, Sala Universo