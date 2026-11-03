Pix começa ser testado como forma de pagamento em 3 linhas de ônibus em Niterói

As linhas que estão aceitando o pagamento em Pix são os ônibus: 61 (Venda da Cruz - Icaraí), 67 (Morro do Castro/Cova da Onça - Centro) e 42 (Barreto - Centro) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

As linhas que estão aceitando o pagamento em Pix são os ônibus: 61 (Venda da Cruz - Icaraí), 67 (Morro do Castro/Cova da Onça - Centro) e 42 (Barreto - Centro) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Passageiros de três linhas municipais de Niterói podem começar a pagar suas passagens via Pix. Os testes da nova modalidade de pagamento estão sendo feitos nas linhas 61, 67 e 42, que vão de bairros da Zona Norte até Icaraí e o Centro.

A nova forma de pagamento passa a ser mais uma alternativa para quando os passageiros não tiverem dinheiro em espécie ou não tiverem dinheiro no cartão de passagem. Contudo, há diferença entre pagar a passagem no Pix e fazer recarga no RioCard.

Os benefícios do Bilhete Único de Niterói (BU) têm vínculo ao cartão e ao CPF do passageiro. Até o momento não ficou esclarecido se o pagamento no Pix vai contar com os descontos.

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A iniciativa dos testes foi feita pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), junto com as empresas de ônibus e a Prodata Mais Mobi, responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica.

As Linhas que estão aceitando o pagamento em Pix são os ônibus: 61 (Venda da Cruz - Icaraí), 67 (Morro do Castro/Cova da Onça - Centro) e 42 (Barreto - Centro). Ao todo, são 11 ônibus que estão fazendo parte dessa fase de testes.

A Prefeitura falou que tem como objetivo deixar o pagamento nos ônibus totalmente automatizado. Atualmente, 90% do pagamento das passagens são feitas de forma eletrônica, a meta é atingir 100% até o final do ano, evitando o dinheiro em espécie.