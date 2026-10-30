Niterói amplia atendimentos odontológicos e melhora estrutura para cuidar da saúde bucal da população
Prefeitura prevê ampliar de quatro para dez cadeiras no Centro de Especialidades Odontológicas
Cuidar da saúde bucal também significa garantir mais qualidade de vida, bem-estar e autoestima. Em Niterói, esse cuidado vem sendo ampliado com o aumento dos atendimentos odontológicos na rede municipal, que passaram de 31.383, em 2025, para 54.536, em 2026. O avanço acompanha o preenchimento de todos os horários que estavam vagos nas agendas das unidades básicas de saúde, ampliando as oportunidades de acesso ao atendimento.
A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca que o fortalecimento da rede permite ampliar o acesso da população aos serviços e avançar em cuidados que impactam diretamente o dia a dia dos pacientes.
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“Estamos ampliando o acesso à saúde bucal, com mais atendimentos nas unidades básicas e a preparação de uma estrutura maior para o Centro de Especialidades Odontológicas. Também avançamos nas etapas necessárias para oferecer próteses dentárias, um cuidado que faz diferença na alimentação, na autoestima e na qualidade de vida. Nosso compromisso é garantir que esse atendimento chegue a quem precisa”, afirmou a secretária.
A rede também se prepara para dar um novo passo na assistência odontológica. A Prefeitura de Niterói está em fase de locação de um novo espaço para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que permitirá aumentar de quatro para dez o número de cadeiras odontológicas. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais estrutura para quem precisa de tratamentos especializados.
“A ampliação da oferta de atendimentos nas unidades básicas de saúde fortalece as ações de prevenção, promove o diagnóstico precoce e possibilita uma identificação mais oportuna das necessidades de saúde bucal da população. Nesse contexto, a expansão do CEO e a implantação do serviço de próteses representam avanços que vão garantir a continuidade do cuidado, desde a atenção básica até os tratamentos especializados e a reabilitação oral, promovendo saúde, autoestima e bem-estar”, destacou a coordenadora técnica de Saúde Bucal, Marcia Cristina Nascimento.
Atualmente, o Centro de Especialidades Odontológicas oferece tratamentos de canal, por meio da endodontia; cuidados com as gengivas e os tecidos de sustentação dos dentes, pela periodontia; avaliação e diagnóstico de lesões e doenças da boca, na estomatologia; além de odontopediatria, cirurgia oral e atendimento a pacientes com necessidades especiais.
Próteses dentárias - Outra frente é a preparação da rede para a oferta de próteses dentárias totais e parciais. Niterói foi contemplada pelo Ministério da Saúde com um kit de equipamentos para prótese, instalado no CEO. Os profissionais também passaram por capacitação para o atendimento.
A contratação do laboratório responsável pela confecção das próteses está em fase final. A conclusão dessa etapa permitirá iniciar o serviço, com foco na reabilitação bucal e na recuperação da autoestima e da qualidade de vida dos usuários que necessitam de próteses.