Niterói amplia atendimentos odontológicos e melhora estrutura para cuidar da saúde bucal da população

A rede também se prepara para dar um novo passo na assistência odontológica - Foto: Divulgação

A rede também se prepara para dar um novo passo na assistência odontológica - Foto: Divulgação

Cuidar da saúde bucal também significa garantir mais qualidade de vida, bem-estar e autoestima. Em Niterói, esse cuidado vem sendo ampliado com o aumento dos atendimentos odontológicos na rede municipal, que passaram de 31.383, em 2025, para 54.536, em 2026. O avanço acompanha o preenchimento de todos os horários que estavam vagos nas agendas das unidades básicas de saúde, ampliando as oportunidades de acesso ao atendimento.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca que o fortalecimento da rede permite ampliar o acesso da população aos serviços e avançar em cuidados que impactam diretamente o dia a dia dos pacientes.

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“Estamos ampliando o acesso à saúde bucal, com mais atendimentos nas unidades básicas e a preparação de uma estrutura maior para o Centro de Especialidades Odontológicas. Também avançamos nas etapas necessárias para oferecer próteses dentárias, um cuidado que faz diferença na alimentação, na autoestima e na qualidade de vida. Nosso compromisso é garantir que esse atendimento chegue a quem precisa”, afirmou a secretária.

A rede também se prepara para dar um novo passo na assistência odontológica. A Prefeitura de Niterói está em fase de locação de um novo espaço para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que permitirá aumentar de quatro para dez o número de cadeiras odontológicas. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais estrutura para quem precisa de tratamentos especializados.

“A ampliação da oferta de atendimentos nas unidades básicas de saúde fortalece as ações de prevenção, promove o diagnóstico precoce e possibilita uma identificação mais oportuna das necessidades de saúde bucal da população. Nesse contexto, a expansão do CEO e a implantação do serviço de próteses representam avanços que vão garantir a continuidade do cuidado, desde a atenção básica até os tratamentos especializados e a reabilitação oral, promovendo saúde, autoestima e bem-estar”, destacou a coordenadora técnica de Saúde Bucal, Marcia Cristina Nascimento.

Atualmente, o Centro de Especialidades Odontológicas oferece tratamentos de canal, por meio da endodontia; cuidados com as gengivas e os tecidos de sustentação dos dentes, pela periodontia; avaliação e diagnóstico de lesões e doenças da boca, na estomatologia; além de odontopediatria, cirurgia oral e atendimento a pacientes com necessidades especiais.

Próteses dentárias - Outra frente é a preparação da rede para a oferta de próteses dentárias totais e parciais. Niterói foi contemplada pelo Ministério da Saúde com um kit de equipamentos para prótese, instalado no CEO. Os profissionais também passaram por capacitação para o atendimento.

A contratação do laboratório responsável pela confecção das próteses está em fase final. A conclusão dessa etapa permitirá iniciar o serviço, com foco na reabilitação bucal e na recuperação da autoestima e da qualidade de vida dos usuários que necessitam de próteses.