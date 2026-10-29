MC Poze do Rodo se manifesta após ser acusado de estupro por adolescente de 16 anos no RJ

O cantor MC Poze do Rodo se manifestou publicamente nesta quinta-feira (29) após ser acusado de estupro e ameaça por uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista negou as acusações e afirmou que a jovem teria informado ser maior de idade quando esteve em sua residência.

O funkeiro contestou a versão apresentada pela adolescente e disse que pretende resolver o caso na Justiça.

"Falou que era de maior, é isso, tratamento VIP, e assim foi", declarou o cantor. Ele também afirmou que manteve contato com a jovem após o encontro, mas decidiu bloqueá-la depois de um desentendimento.

Poze ainda classificou a denúncia como uma tentativa de divulgar informações falsas a seu respeito. "Não vou me prolongar, assunto feio. A verdade não pode ser dita aqui e vai ser resolvido na Justiça", afirmou.

Denúncia relata violência sexual e ameaças

A denúncia foi registrada na Polícia Civil na quarta-feira (28). Segundo o boletim de ocorrência, os episódios teriam começado durante uma festa realizada na residência do cantor, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, em 26 de setembro.

A adolescente relatou que estava acompanhada de uma amiga e que, durante a festa, foram oferecidas bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Segundo o depoimento, ela não estava plenamente consciente quando foi para um quarto com o artista.

A jovem afirmou ainda que pediu para que a relação sexual acontecesse com o uso de preservativo, mas o pedido teria sido ignorado.

Dois dias depois, conforme o registro policial, a adolescente teria sido coagida a retornar à residência do cantor. Na ocasião, Poze teria ficado com o celular da jovem e a obrigado a ingerir medicamentos, sob ameaças.

Polícia investiga o caso

A ocorrência está sob investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Após o registro da denúncia, a adolescente foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais.

A defesa da jovem também solicitou medidas protetivas de urgência.

Em nota, a Polícia Civil informou que os envolvidos serão intimados para prestar esclarecimentos e que diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da denúncia.