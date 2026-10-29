Rock Goiaba: 3ª edição do festival celebra a cena artística independente em Niterói com temática Halloween

O festival tem como objetivo promover a cultura independente, levando seis bandas e quatro expositores a um espaço de protagonismo fora dos principais circuitos. - Foto: bruninhoaudiovisual

O festival tem como objetivo promover a cultura independente, levando seis bandas e quatro expositores a um espaço de protagonismo fora dos principais circuitos. - Foto: bruninhoaudiovisual

O rock niteroiense terá mais um grande festival este ano. O Rock Goiaba retorna para sua 3ª edição com a temática Halloween Cyberpunk, juntando bandas e artistas de todo o Rio de Janeiro no sábado, dia 31 de outubro, com abertura marcada para às 16 horas, no Bar da Gentalha, em São Domingos. O evento é uma colaboração do coletivo Ácido Gato com o Estúdio da Salvação e o selo Alterego.

O festival tem como objetivo promover a cultura independente, levando seis bandas e quatro expositores a um espaço de protagonismo fora dos principais circuitos. Na line-up musical estão as bandas: Retorika, Zern, Barbudos Malaios, Ego Exílio, Porventura e Lizium. As exposições são de: Giulia Delpomo, Groteixca, Julia Alfradique e Observattoria.

Temática Cyberpunk

O gênero cyberpunk foi criado na década de 1980, mostrando uma sociedade distópica com “alta tecnologia e vida marginal”, mostrando as dificuldades de uma sociedade oprimida lutando contra grandes corporações que controlam o mundo por meio da tecnologia. A escolha do tema parte de uma crítica ao avanço das inteligências artificiais em espaços criativos no mundo atual, rejeitando o uso dessa ferramenta, valorizando o trabalho humano.

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História do festival

O Rock Goiaba foi criado em Janeiro de 2025, partindo do princípio de fazer um grande festival que mistura música, arte, artesanato e todo tipo de produção artística.

Em maio de 2025, foi realizada a primeira edição, que superlotou o Pub Panqss em Itaipu. Com a presença das bandas Lizium, A Concha, Samambaia Ornamental e Porventura, e das artistas MAG e Giulia Delpomo. O festival foi considerado um sucesso e a partir daí, a necessidade de organizar outro evento maior era inevitável.

O festival tem como objetivo promover a cultura independente, levando seis bandas e quatro expositores a um espaço de protagonismo fora dos principais circuitos. Agora com ⁠Montanee, ⁠Dia de greve, ⁠Porventura e ⁠Zern se juntando à Lizium e A Concha formando a line com 6 bandas, além das exposições de Puro melt, ⁠Giulia Delpomo, ⁠MAG e ⁠Pagnano.

Este ano, além das atrações, o Rock Goiaba terá um concurso de fantasia, torneio de sinuca, áreas interativas com brindes e shots de bananinha na entrada. Os ingressos estão disponíveis no shotgun.