Prefeitura de Niterói promove roda de samba em celebração ao Mês das Pessoas Idosas

A Prefeitura de Niterói realizará, no dia 31 de outubro, uma roda de samba na Praça José Martí, em São Francisco, para celebrar o Mês das Pessoas Idosas. O evento será das 16h às 21h e é destinado aos participantes do programa 'Niterói 60 Up'.

O evento integra as ações da Secretaria Municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável e busca incentivar o convívio social e a participação das pessoas com 60 anos ou mais em atividades de lazer.

Para o secretário da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antônio Fernández (ZAF), a celebração representa o compromisso com a valorização e a Longevidade.

“Envelhecer é continuar vivendo, participando e ocupando os espaços da nossa cidade. Queremos que as pessoas idosas tenham cada vez mais oportunidades de convivência, lazer e qualidade de vida. Essa celebração é uma forma de reconhecer suas histórias, valorizar suas experiências e mostrar que a vida deve ser celebrada em todas as idades”, destacou o secretário.

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Para participar do evento, é necessário realizar inscrição junto a agentes do núcleo.