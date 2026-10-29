Atleta de Niterói conquista ouro nos Jogos da Juventude

O atleta Samuel Guerra Fontes, de 15 anos, conquistou a medalha de ouro na modalidade de wrestling, categoria de até 80 kg. Samuel é morador do Cubango e estudante do Colégio Nilo Peçanha - Foto: Divulgação

O atleta Samuel Guerra Fontes, de 15 anos, conquistou a medalha de ouro na modalidade de wrestling, categoria de até 80 kg. Samuel é morador do Cubango e estudante do Colégio Nilo Peçanha - Foto: Divulgação

Niterói está muito bem representada nos Jogos da Juventude 2026. O atleta Samuel Guerra Fontes, de 15 anos, conquistou a medalha de ouro na modalidade de wrestling, categoria de até 80 kg. Samuel é morador do Cubango e estudante do Colégio Nilo Peçanha.

Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos da Juventude 2026 estão sendo disputados em Foz do Iguaçu, no Paraná, e terminam no dia 3 de novembro. A competição reúne atletas de todos os estados brasileiros.

A competição tem como objetivo identificar e desenvolver os jovens atletas. Em 2026, Samuel conquistou o campeonato municipal e metropolitano, o Circuito Norte-Nordeste e foi bicampeão estadual, todos no wrestling greco-romano, na categoria de até 80 kg.

Com os resultados obtidos, ele ocupa a segunda posição geral da sua categoria e também coleciona conquistas internacionais, como o campeonato World Tour da federação SJJSAF no jiu-jítsu, sem kimono, na categoria até 76 kg.

"Ser campeão dos Jogos da Juventude é uma emoção enorme. Fico muito feliz por todo o esforço e dedicação que tive nos treinos e por conseguir conquistar esse resultado em uma competição tão importante. Representar o Time RJ foi uma honra e uma responsabilidade muito grande. Levar essa medalha de ouro para casa me motiva a continuar treinando e buscando novos objetivos. Meu sonho na modalidade é um dia me tornar campeão mundial e olímpico", destacou Samuel.

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Além do ouro conquistado por Samuel, outros atletas do Time RJ garantiram medalhas nas disputas individuais do wrestling masculino. Kauan Barboza ficou com a prata na categoria sub-17 até 60 kg, enquanto Lohan Martins conquistou o segundo lugar até 71 kg. Mizael Kallebe também terminou na segunda posição, na categoria até 92 kg.

No feminino, o Time RJ conquistou três medalhas de bronze nas disputas individuais da categoria sub-17. Maria Clara de Jesus subiu ao pódio na categoria até 43 kg, Isabelle Pinheiro foi medalhista até 57 kg e Camila Mouta conquistou o bronze até 65 kg. A equipe feminina também garantiu o bronze na disputa por equipes do estilo livre.

A delegação fluminense somou ainda uma medalha de bronze na disputa por equipes da luta greco-romana, ampliando os resultados positivos da modalidade na competição.