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Niterói recebe o maior festival de culinária e cultura italiana do estado, com entrada gratuita

Festival La Dolce Vita traz comidas típicas, vinhos, shows e área kids na Praça do Descobrimento, em Piratininga, nos dias 6, 7 e 8 de novembro

relogio min de leitura | Redação
Que tal uma viagem gastronômica à Itália sem sair de Niterói? Entre os dias 6, 7 e 8 de novembro, a Praça do Descobrimento, em Piratininga, recebe o festival La Dolce Vita
Que tal uma viagem gastronômica à Itália sem sair de Niterói? Entre os dias 6, 7 e 8 de novembro, a Praça do Descobrimento, em Piratininga, recebe o festival La Dolce Vita -

Que tal uma viagem gastronômica à Itália sem sair de Niterói? Entre os dias 6, 7 e 8 de novembro, a Praça do Descobrimento, em Piratininga, recebe o festival La Dolce Vita, considerado o maior festival de culinária e cultura italiana do estado. O evento acontece das 12h às 22h, com entrada gratuita.

Os organizadores estão selecionando os melhores chefs e cantinas para oferecer ao público uma experiência completa. A programação reúne comidas típicas, vinhos, shows e uma grande área kids, para que o fim de semana seja agradável para toda a família. 

Imagem ilustrativa da imagem Niterói recebe o maior festival de culinária e cultura italiana do estado, com entrada gratuita
Imagem ilustrativa da imagem Niterói recebe o maior festival de culinária e cultura italiana do estado, com entrada gratuita

Diversão para as crianças

O festival terá também o Festival de Infláveis, realizado junto ao La Dolce Vita. Os pequenos poderão aproveitar:

  • Parque de infláveis;
  • Teatrinho infantil;
  • Oficina de slime e pintura;
  • Palhaços e mágicos.

A proposta é levar para a Região Oceânica de Niterói três dias de lazer, gastronomia e cultura, com programação para todas as idades.

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Programação

Sexta-feira 6/11

12h DJ

19h Mau & Bel part. Gabriel lopes

20h DJ

21h Mau & Bel part. Gabriel lopes

22h FIM

Sábado 7/11

12h DJ

12:30 Cav. Alfredo Apicella delgado Coni)

13h Mágico Douglas (Infantil)

14h Nostra Famiglia (Grupo de dança)

15h Liza e Paolo

16h DJ

17h Hugo Ardilha

18:30 Vio Haley 1 set

20h DJ

20:30 Vio Haley 2 set

22h FIM

Domingo 8/11

12h DJ

13h Cav. Alfredo Apicella (delgado do Coni)

14h Palhaço Azeitona

15h Liza e Paolo 1º set

16h DJ

16:30 Liza e Paolo 2º set

17h30 DJ

18:30 Flávio Farias 1º Set

20h DJ

20:30 Flavio Farias 2º Set

22h FIM

Serviço

Evento: Festival La Dolce Vita + Festival de Infláveis

Datas: 6, 7 e 8 de novembro (sexta a domingo)

Horário: das 12h às 22h

Local: Praça do Descobrimento – Piratininga, Niterói (RJ)

Entrada: gratuita

Instagram: @festivalladolcevita

Tags:

Culinária Italiana Cultura Italiana Entretenimento Infantil eventos em Niterói festival gastronômico La Dolce Vita

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