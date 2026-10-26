Niterói recebe o maior festival de culinária e cultura italiana do estado, com entrada gratuita
Festival La Dolce Vita traz comidas típicas, vinhos, shows e área kids na Praça do Descobrimento, em Piratininga, nos dias 6, 7 e 8 de novembro
Que tal uma viagem gastronômica à Itália sem sair de Niterói? Entre os dias 6, 7 e 8 de novembro, a Praça do Descobrimento, em Piratininga, recebe o festival La Dolce Vita, considerado o maior festival de culinária e cultura italiana do estado. O evento acontece das 12h às 22h, com entrada gratuita.
Os organizadores estão selecionando os melhores chefs e cantinas para oferecer ao público uma experiência completa. A programação reúne comidas típicas, vinhos, shows e uma grande área kids, para que o fim de semana seja agradável para toda a família.
Diversão para as crianças
O festival terá também o Festival de Infláveis, realizado junto ao La Dolce Vita. Os pequenos poderão aproveitar:
- Parque de infláveis;
- Teatrinho infantil;
- Oficina de slime e pintura;
- Palhaços e mágicos.
A proposta é levar para a Região Oceânica de Niterói três dias de lazer, gastronomia e cultura, com programação para todas as idades.
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Programação
Sexta-feira 6/11
12h DJ
19h Mau & Bel part. Gabriel lopes
20h DJ
21h Mau & Bel part. Gabriel lopes
22h FIM
Sábado 7/11
12h DJ
12:30 Cav. Alfredo Apicella delgado Coni)
13h Mágico Douglas (Infantil)
14h Nostra Famiglia (Grupo de dança)
15h Liza e Paolo
16h DJ
17h Hugo Ardilha
18:30 Vio Haley 1 set
20h DJ
20:30 Vio Haley 2 set
22h FIM
Domingo 8/11
12h DJ
13h Cav. Alfredo Apicella (delgado do Coni)
14h Palhaço Azeitona
15h Liza e Paolo 1º set
16h DJ
16:30 Liza e Paolo 2º set
17h30 DJ
18:30 Flávio Farias 1º Set
20h DJ
20:30 Flavio Farias 2º Set
22h FIM
Serviço
Evento: Festival La Dolce Vita + Festival de Infláveis
Datas: 6, 7 e 8 de novembro (sexta a domingo)
Horário: das 12h às 22h
Local: Praça do Descobrimento – Piratininga, Niterói (RJ)
Entrada: gratuita
Instagram: @festivalladolcevita