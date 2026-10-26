Lula teve aumento de mais de 45 mil votos em São Gonçalo

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito para o quarto mandato com 51,79% dos votos válidos - Foto: Reprodução - Ricardo Stuckert

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito para o quarto mandato com 51,79% dos votos válidos - Foto: Reprodução - Ricardo Stuckert

O presidente reeleito, Lula (PT), conseguiu mais de 45 mil votos do 1º para o 2º turno, no município de São Gonçalo. Apesar de não ter vencido na cidade, o aumento no número de votos chamou a atenção dos eleitores.

O crescimento da votação de Lula entre os dois turnos também foi registrado em diferentes regiões do Brasil. Em São Gonçalo, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estado tradicionalmente associado à força eleitoral da família Bolsonaro, o petista recebeu 45.217 votos a mais no segundo turno.



Em uma virada histórica, o presidente Lula é reeleito para seu quarto mandato, com 51,79% dos votos válidos, o que corresponde a 64.256.232 votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O político encerrou o 1º turno em segundo lugar com 45,16% dos votos, o que em números absolutos corresponde a 53.879.538 votos.

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Números totais em São Gonçalo

Ao final da apuração, os números absolutos apontaram para a vitória de Flávio Bolsonaro (PL), com 255.685 votos, enquanto Lula teve 236.201 votos válidos, neste domingo (25).

Se comparado com o 1º turno, o candidato do PL teve apenas 8.156 votos a mais de um turno para o outro, uma vez que na fase inicial ele somou 247.529 votos. Por outro lado, Lula na primeira etapa registrou 190.984 votos, o que corresponde a um aumento de 45.217 votos de um turno para o outro.

Repercussão nas redes sociais

O deputado federal pelo Rio de Janeiro, Dimas Gadelha (PT), fez uma publicação nas redes sociais, justamente sobre o aumento dos votos do presidente na cidade de São Gonçalo.

Nos comentários da publicação, muitos eleitores da esquerda comemoraram o feito. “Nunca vi São Gonçalo tão engajado! Muitas pessoas nas ruas com adesivo do PT. Foi bonito de ver!!!”, disse uma internauta. “Vi muitas pessoas de adesivo por aqui, mais do que no segundo turno! Me deu uma nova esperança para as próximas eleições”, escreveu outra seguidora.