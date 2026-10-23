Praia Sem Barreiras terá edição especial no dia 31, em Icaraí, com inclusão e conscientização sobre o nanismo

A iniciativa também marca as ações de conscientização pelo Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo, celebrado em 25 de outubro - Foto: Divulgação/ Luciana Carneiro

A iniciativa também marca as ações de conscientização pelo Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo, celebrado em 25 de outubro - Foto: Divulgação/ Luciana Carneiro

A praia é um espaço de convivência e lazer que deve ser acessível a todas as pessoas. Com essa proposta, o Praia Sem Barreiras realiza, no sábado, dia 31 de outubro, uma edição especial em parceria com a Associação Nanismo Brasil (Annabra), na Praia de Icaraí.

A ação acontece das 9h às 12h, em frente à Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF), e reunirá representantes da associação no Rio de Janeiro e pessoas com nanismo em uma manhã de lazer, convivência e valorização da diversidade.

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A iniciativa também marca as ações de conscientização pelo Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo, celebrado em 25 de outubro, e busca ampliar a visibilidade da causa, combater o preconceito e promover uma sociedade mais inclusiva e acessível.

“Essa edição do Praia Sem Barreiras é muito especial. É um momento de dar visibilidade à causa, combater o preconceito e mostrar que a inclusão precisa estar presente no nosso dia a dia. Queremos que todas as pessoas possam aproveitar a praia, os espaços públicos e os momentos de lazer com respeito e dignidade”, destacou a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues.

Mãe de Noah, uma criança com nanismo, a representante da Annabra Monique Martins destacou a importância do Niterói Inclusivo para sua família.

“Como mãe de uma criança com nanismo, sinto que, no Niterói Inclusivo, o Noah é respeitado e acolhido. Ali, enxergam primeiro a pessoa que ele é, e não sua deficiência. E isso é inclusão de verdade”, afirmou Monique Martins.

Ainda em alusão à data, no dia 25 de outubro, a Prefeitura de Niterói iluminará de verde o Museu de Arte Contemporânea (MAC), a Câmara Municipal, o Theatro Municipal e o Campo de São Bento.

Serviço — Praia Sem Barreiras: ação de conscientização sobre o nanismo

Data: Sábado (31 de outubro)

Horário: das 9h às 12h

Local: Praia de Icaraí, em frente à Reitoria da UFF, Niterói (RJ)