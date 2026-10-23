Casa da Mônica chega à Biblioteca Parque Estadual no mês das crianças

No Rio pela primeira vez, exposição imersiva recria cenários do Bairro do Limoeiro e celebra a trajetória dos personagens de Mauricio de Sousa - Foto: Divulgação

No Rio pela primeira vez, exposição imersiva recria cenários do Bairro do Limoeiro e celebra a trajetória dos personagens de Mauricio de Sousa - Foto: Divulgação

No mês das crianças, a Biblioteca Parque Estadual (BPE), no Centro do Rio, convida o público a mergulhar no universo criado por Mauricio de Sousa, um dos maiores nomes da cultura brasileira. A partir do dia 28 de outubro, o espaço, administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, recebe a exposição “Casa da Mônica”, que estreia no Rio após passagens por São Paulo, Porto Alegre e Brasília. A entrada será gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

Ao transformar as histórias dos quadrinhos em uma experiência imersiva, a exposição celebra a trajetória da Turma da Mônica e sua presença na formação de diferentes gerações de brasileiros, contribuindo para o incentivo à leitura, ao aprendizado e ao desenvolvimento emocional de milhões de crianças.

Durante a visita, o público poderá percorrer cenários icônicos do Bairro do Limoeiro, como a clássica fachada da Casa da Mônica, a cozinha da Magali, o banheiro do Cascão, a garagem do Cebolinha e o estúdio de Mauricio de Sousa. Os ambientes contarão com diversas atrações e atividades interativas, entre elas sofá pula-pula, álbum de fotos, jogos e passagem secreta, proporcionando uma verdadeira imersão no universo dos personagens.

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“A Turma da Mônica faz parte da infância de milhões de brasileiros e, há décadas, desempenha um papel fundamental no incentivo à leitura e à imaginação. Receber uma exposição como essa na Biblioteca Parque Estadual é uma oportunidade de aproximar ainda mais as famílias dos nossos equipamentos culturais, oferecendo uma experiência gratuita, lúdica e educativa. Queremos que cada vez mais crianças descubram o prazer da leitura e reconheçam as bibliotecas como espaços de convivência, aprendizado e diversão. Democratizar o acesso à cultura também é proporcionar experiências que criem memórias afetivas e despertem o interesse de novas gerações”, destaca a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

A exposição é realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Ydreams Global.

Serviço

Período: 28 de outubro a 22 de dezembro

Dias de visitação: segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 10h às 17h

Retirada de ingressos: plataforma Sympla

Sobre a YDreams Global

A YDreams Global é especializada na idealização e produção de circuitos interativos e sensoriais. Por meio de uma metodologia própria, trabalha em cocriação com seus parceiros para desenhar e executar projetos que unem interação, entretenimento, cenografia, tecnologia sensorial e narrativas envolventes. Com presença em São Paulo, Rio de Janeiro e Vancouver, no Canadá, a empresa reúne um grupo multidisciplinar de colaboradores. Seu portfólio global registra mais de 1.500 projetos em 30 países e mais de 5 mil experiências em duas décadas de atuação internacional. Entre suas produções mais conhecidas estão as exposições permanentes no Museu dos Descobrimentos em Belmonte, Rio Museu Olímpico e Naves do Conhecimento no Rio de Janeiro. Entre os projetos recentes, estão As Grandes Muralhas da China, Tarsila para Crianças, Eu, Ayrton Senna do Brasil, Viva Volpi: arte para brincar, China Milenar: Lendas, Mitos e Festivais, O Jardim das Maravilhas de Miró, Paisagens de Van Gogh, Tartarugas Ninja e Peppa Pig pelo Mundo.