Blitz Rosa promove conscientização sobre o câncer de mama em Itaboraí

A iniciativa teve como objetivo chamar a atenção da população para a importância dos cuidados com a saúde - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

A iniciativa teve como objetivo chamar a atenção da população para a importância dos cuidados com a saúde - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

A manhã desta quinta-feira (22/10) foi marcada por uma mobilização em prol da saúde da mulher no bairro Santo Expedito, em Itaboraí. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Subsecretaria de Políticas da Mulher, em parceria com as Secretarias Municipais de Transporte (SEMTRAN), Segurança ( SEMSEG) e Turismo e Eventos (SEMTUR), realizou a Blitz Rosa, como parte das ações de conscientização do Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

A iniciativa teve como objetivo chamar a atenção da população para a importância dos cuidados com a saúde, incentivando a realização de consultas e exames preventivos e ampliando o acesso à informação sobre o câncer de mama.

A subsecretária municipal de Políticas da Mulher, Joana Lage, destacou a importância de levar a conscientização para perto da população e fortalecer o diálogo sobre a saúde feminina.

Leia também:

Anvisa aprova novo medicamento para câncer de pulmão avançado

Inmet alerta para tempestades em toda a faixa leste do país; saiba mais

“Nosso objetivo é levar informação às mulheres e reforçar que a prevenção e o diagnóstico precoce podem fazer a diferença. A Blitz Rosa é uma oportunidade de ampliar essa conscientização, incentivar o autocuidado e lembrar que as mulheres devem ter acesso à informação e aos serviços de saúde. Cuidar da saúde é um gesto de amor à vida e precisa ser uma prioridade durante todo o ano”, ressaltou Joana Lage.

O secretário municipal de Transporte, Marcelo Figueiredo, também ressaltou a importância da parceria entre as secretarias para ampliar o alcance da campanha e levar a mensagem de prevenção às ruas de Itaboraí.

“Por meio dessa parceria, conseguimos utilizar os espaços de grande circulação da cidade para reforçar uma mensagem fundamental: a importância das mulheres cuidarem da saúde e estarem atentas à prevenção do câncer de mama. A Blitz Rosa demonstra como o trabalho integrado entre as secretarias pode contribuir para levar informação à população e fortalecer ações de conscientização”, afirmou Marcelo Figueiredo.

A subsecretária municipal de Políticas da Mulher, Joana Lage, destacou a importância de levar a conscientização para perto da população | Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

O Outubro Rosa reforça que o autocuidado deve fazer parte da rotina durante todo o ano. Conhecer o próprio corpo, estar atenta a possíveis alterações nas mamas e procurar atendimento de saúde diante de qualquer sinal suspeito são atitudes importantes. Entre os sinais de alerta estão nódulos, alterações na pele, mudanças no formato das mamas e secreções espontâneas pelo mamilo.

O diagnóstico precoce aumenta as possibilidades de tratamento e pode contribuir para melhores resultados. Por isso, é fundamental manter o acompanhamento de saúde e seguir as orientações dos profissionais, incluindo as recomendações para a realização de exames de rastreamento conforme a idade e o histórico individual.