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Prefeitura de Niterói inicia obras para recuperar circulação de água do mar na Lagoa de Piratininga

Com investimento de R$ 38 milhões, intervenção vai mais do que triplicar o fluxo de água do mar para a lagoa

relogio min de leitura | Redação
Prefeito Rodrigo Neves acompanhou nesta quarta-feira (21) o início da recuperação do Túnel do Tibau
Prefeito Rodrigo Neves acompanhou nesta quarta-feira (21) o início da recuperação do Túnel do Tibau -

A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta quarta-feira (21), as obras de recuperação do Túnel do Tibau, que liga a Lagoa de Piratininga ao mar, na Região Oceânica da cidade. O prefeito Rodrigo Neves acompanhou o início dos trabalhos, que têm como objetivo restabelecer a circulação de água entre o mar e a lagoa, contribuindo para melhorar a qualidade da água, preservar a biodiversidade e reduzir o risco de mortandade de peixes. Com investimento de R$ 38 milhões e previsão de conclusão em 12 meses, a intervenção permitirá mais do que triplicar o fluxo de água do mar para a lagoa, ultrapassando mil litros por segundo.

As equipes trabalham na retirada do revestimento de concreto e de materiais soltos no interior do túnel para avaliar as condições da rocha e definir os tratamentos necessários à recuperação da estrutura. Paralelamente, mergulhadores preparam a instalação de um sistema provisório de bombeamento, que manterá a entrada de água do mar na lagoa durante a execução da obra.

Construído pelo Governo do Estado há mais de 20 anos, o túnel sofreu desmoronamentos entre 2018 e 2019, que comprometeram parte de sua estrutura e reduziram significativamente a renovação das águas. Diante da demora na recuperação, a Prefeitura de Niterói decidiu assumir a execução e a gestão da intervenção, após obter as autorizações ambientais e da Marinha necessárias ao início dos trabalhos.

“A queda de pedras e os desmoronamentos no Túnel do Tibau reduziram drasticamente a entrada de água do mar na Lagoa de Piratininga, provocando desequilíbrios ambientais e episódios de mortandade de peixes. Com essa obra, vamos mais do que triplicar o fluxo de água do mar para a lagoa, ultrapassando mil litros por segundo. É uma intervenção fundamental para a preservação da Lagoa de Piratininga para as atuais e futuras gerações. Foram anos de luta para viabilizar essa intervenção. Quero parabenizar os engenheiros que desenvolveram esse projeto e agradecer ao governador em exercício, Ricardo Couto, e à Marinha pelas autorizações que permitiram o início dos trabalhos”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O prefeito reforçou que a decisão da Prefeitura de assumir a responsabilidade pela obra foi motivada pela urgência de recuperar as condições ambientais da lagoa.

Prefeito Rodrigo Neves acompanhou nesta quarta-feira (21) o início da recuperação do Túnel do Tibau
Prefeito Rodrigo Neves acompanhou nesta quarta-feira (21) o início da recuperação do Túnel do Tibau |  Foto: Divulgação

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O secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gabriel Velasco, destacou o trabalho realizado para viabilizar a intervenção.

“Foi um trabalho intenso para que essa obra pudesse finalmente sair do papel. Estamos falando de uma intervenção fundamental para recuperar a circulação das águas e devolver à Lagoa de Piratininga suas condições ambientais. É uma conquista importante para a cidade e para a população que vive e depende desse ecossistema”, afirmou o secretário.

O presidente da Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de Piratininga (APALAP), Luiz Mendonça, destacou os benefícios esperados para a atividade pesqueira e para a comunidade.

“Essa obra é muito importante para os pescadores e para toda a região. Quando chega o verão, a água esquenta, falta oxigênio e os peixes acabam morrendo. Isso prejudica não apenas quem vive da pesca, mas todos os moradores. Com a água do mar circulando novamente, a expectativa é melhorar a vida de todos e fortalecer a pesca de peixes e camarões”, afirmou Luiz Mendonça.

Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura de Niterói inicia obras para recuperar circulação de água do mar na Lagoa de Piratininga

Etapas da obra

Como parte dos serviços preparatórios, foram instalados uma bomba e parte dos dutos necessários à implantação do sistema provisório de bombeamento, que permitirá manter a entrada de água do mar na Lagoa de Piratininga durante a recuperação do túnel.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na remoção do revestimento de concreto original e de fragmentos soltos de rocha, com o uso de retroescavadeira e rompedor hidráulico. O procedimento permitirá expor a superfície rochosa para uma avaliação técnica detalhada, que identificará as condições da estrutura e os tratamentos necessários à sua recuperação.

Também serão retiradas pedras e materiais provenientes dos desmoronamentos, possibilitando a recomposição dos trechos danificados.

Paralelamente, mergulhadores trabalham na preparação da parte interna do túnel, enquanto a área externa já recebeu intervenções preliminares. A próxima etapa será a instalação de uma tubulação submersa para transportar água do mar até a lagoa. Com o sistema provisório em funcionamento, as extremidades do túnel poderão ser isoladas e seu interior esvaziado para a execução dos serviços.

Após a conclusão da obra, o bombeamento provisório será desativado, e todos os equipamentos, tubulações e bases de apoio serão retirados, preservando as características originais das áreas utilizadas.

Tags:

Lagoa de Piratininga meio ambiente Obras de Recuperação túnel do Tibau

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