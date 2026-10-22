Prefeitura de Niterói inicia obras para recuperar circulação de água do mar na Lagoa de Piratininga

A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta quarta-feira (21), as obras de recuperação do Túnel do Tibau, que liga a Lagoa de Piratininga ao mar, na Região Oceânica da cidade. O prefeito Rodrigo Neves acompanhou o início dos trabalhos, que têm como objetivo restabelecer a circulação de água entre o mar e a lagoa, contribuindo para melhorar a qualidade da água, preservar a biodiversidade e reduzir o risco de mortandade de peixes. Com investimento de R$ 38 milhões e previsão de conclusão em 12 meses, a intervenção permitirá mais do que triplicar o fluxo de água do mar para a lagoa, ultrapassando mil litros por segundo.

As equipes trabalham na retirada do revestimento de concreto e de materiais soltos no interior do túnel para avaliar as condições da rocha e definir os tratamentos necessários à recuperação da estrutura. Paralelamente, mergulhadores preparam a instalação de um sistema provisório de bombeamento, que manterá a entrada de água do mar na lagoa durante a execução da obra.

Construído pelo Governo do Estado há mais de 20 anos, o túnel sofreu desmoronamentos entre 2018 e 2019, que comprometeram parte de sua estrutura e reduziram significativamente a renovação das águas. Diante da demora na recuperação, a Prefeitura de Niterói decidiu assumir a execução e a gestão da intervenção, após obter as autorizações ambientais e da Marinha necessárias ao início dos trabalhos.

“A queda de pedras e os desmoronamentos no Túnel do Tibau reduziram drasticamente a entrada de água do mar na Lagoa de Piratininga, provocando desequilíbrios ambientais e episódios de mortandade de peixes. Com essa obra, vamos mais do que triplicar o fluxo de água do mar para a lagoa, ultrapassando mil litros por segundo. É uma intervenção fundamental para a preservação da Lagoa de Piratininga para as atuais e futuras gerações. Foram anos de luta para viabilizar essa intervenção. Quero parabenizar os engenheiros que desenvolveram esse projeto e agradecer ao governador em exercício, Ricardo Couto, e à Marinha pelas autorizações que permitiram o início dos trabalhos”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O prefeito reforçou que a decisão da Prefeitura de assumir a responsabilidade pela obra foi motivada pela urgência de recuperar as condições ambientais da lagoa.

Prefeito Rodrigo Neves acompanhou nesta quarta-feira (21) o início da recuperação do Túnel do Tibau | Foto: Divulgação

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O secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gabriel Velasco, destacou o trabalho realizado para viabilizar a intervenção.

“Foi um trabalho intenso para que essa obra pudesse finalmente sair do papel. Estamos falando de uma intervenção fundamental para recuperar a circulação das águas e devolver à Lagoa de Piratininga suas condições ambientais. É uma conquista importante para a cidade e para a população que vive e depende desse ecossistema”, afirmou o secretário.

O presidente da Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de Piratininga (APALAP), Luiz Mendonça, destacou os benefícios esperados para a atividade pesqueira e para a comunidade.

“Essa obra é muito importante para os pescadores e para toda a região. Quando chega o verão, a água esquenta, falta oxigênio e os peixes acabam morrendo. Isso prejudica não apenas quem vive da pesca, mas todos os moradores. Com a água do mar circulando novamente, a expectativa é melhorar a vida de todos e fortalecer a pesca de peixes e camarões”, afirmou Luiz Mendonça.

Etapas da obra

Como parte dos serviços preparatórios, foram instalados uma bomba e parte dos dutos necessários à implantação do sistema provisório de bombeamento, que permitirá manter a entrada de água do mar na Lagoa de Piratininga durante a recuperação do túnel.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na remoção do revestimento de concreto original e de fragmentos soltos de rocha, com o uso de retroescavadeira e rompedor hidráulico. O procedimento permitirá expor a superfície rochosa para uma avaliação técnica detalhada, que identificará as condições da estrutura e os tratamentos necessários à sua recuperação.

Também serão retiradas pedras e materiais provenientes dos desmoronamentos, possibilitando a recomposição dos trechos danificados.

Paralelamente, mergulhadores trabalham na preparação da parte interna do túnel, enquanto a área externa já recebeu intervenções preliminares. A próxima etapa será a instalação de uma tubulação submersa para transportar água do mar até a lagoa. Com o sistema provisório em funcionamento, as extremidades do túnel poderão ser isoladas e seu interior esvaziado para a execução dos serviços.

Após a conclusão da obra, o bombeamento provisório será desativado, e todos os equipamentos, tubulações e bases de apoio serão retirados, preservando as características originais das áreas utilizadas.