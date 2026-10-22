Em jogo muito disputado, Palmeiras vence Fluminense nos pênaltis e está na final da Libertadores

O Palmeiras está na final da Copa Libertadores. Depois de perder por 1 a 0 para o Fluminense, no Nubank Parque, o Verdão levou a melhor nas cobranças de pênaltis e venceu por 5 a 3. O Alviverde converteu todas as suas cobranças, enquanto Carlos Miguel brilhou ao defender a batida de Nonato e garantir a classificação.

No jogo de ida, disputado no Maracanã, o Palmeiras havia vencido por 2 a 1 e chegou ao confronto de volta com a vantagem de um gol. Em uma partida de poucas oportunidades, o Fluminense conseguiu igualar o placar agregado no segundo tempo, com Hércules, levando a decisão para as penalidades.

Na marca da cal, o Palmeiras mostrou frieza. As cinco cobranças foram convertidas, e Carlos Miguel apareceu como herói ao defender a tentativa de Nonato. Com isso, o Verdão garantiu presença na decisão continental.

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A final da Libertadores está marcada para 28 de novembro, sábado, em jogo único, em Montevidéu, no Uruguai.

Antes da decisão, Palmeiras e Fluminense voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Verdão enfrenta o RB Bragantino, enquanto o Tricolor encara a Chapecoense. As duas partidas serão disputadas neste fim de semana.

Primeiro tempo termina morno

Precisando reverter a desvantagem, o Fluminense tentou controlar o jogo, mas sem se lançar de maneira desorganizada ao ataque. O Palmeiras, por sua vez, adotou uma postura mais cautelosa e montou uma linha de cinco jogadores na defesa para proteger a vantagem conquistada no Maracanã.

O Tricolor teve a principal oportunidade da primeira etapa, com Arana, logo nos primeiros minutos. O Palmeiras respondeu principalmente em finalizações de longa distância, sem obrigar Fábio a realizar grandes defesas.

O ritmo baixo manteve o placar zerado até o intervalo e deixou a decisão cada vez mais tensa.

Fluminense marca, e decisão vai para os pênaltis

O cenário pouco mudou no segundo tempo. Palmeiras e Fluminense continuaram encontrando dificuldades para criar chances claras, mas o Tricolor conseguiu aproveitar uma de suas escapadas.

Após uma tabela pelo lado direito, a bola chegou a Hércules na entrada da área. Com espaço, o meio-campista finalizou no canto de Carlos Miguel e abriu o placar para o Fluminense.

O gol empatou o confronto no placar agregado e aumentou a pressão sobre o Palmeiras, que passou a precisar segurar o resultado para levar a decisão aos pênaltis.

Sem que nenhuma das equipes conseguisse marcar novamente, a vaga na final da Libertadores foi decidida na marca da cal.

E foi aí que o Palmeiras mostrou a sua força.

O Verdão não desperdiçou nenhuma cobrança e contou com a defesa de Carlos Miguel para eliminar o Fluminense e carimbar a passagem para a grande final da Libertadores.