Niterói terá passeio gratuito no Caminho de Darwin
No próximo sábado (31), acontecerá um passeio gratuito, a saída esta marcado para às 8h30
O Parque Rural de Niterói, no Engenho do Mato, Regi]ao Oceânica de Niterói, sedia, no próximo sábado, (31) uma trilha no Caminho de Darwin. A saída está marcada para as 8h30, e o objetivo, além de mostrar a história do local, é também aproximar os moradores locais da biodiversidade.
A caminhada do próximo sábado também é uma oportunidade de conhecer as vistas do munícipio e ter contato com a flora e fauna. É recomendado que os participantes levem garrafas de água, repelente, protetor solar e usem roupas leves.
A Trilha de Darwin é um caminho histórico com percursos que variam de 2,5km a 8km que atravessa a Serra da Tiririca, ligando o bairro Engenho do Mato (em Niterói) ao Itaocaia Valley (em Maricá), caminho que Charles Darwin percorreu em sua visita ao Brasil em 1832, como parte da expedição do navio Beagle.
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A iniciativa busca valorizar a fauna local e conscientizar os visitantes a conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação da natureza e da memória histórica da região .