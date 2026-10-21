Niterói recebe a 3ª Etapa do Super Paddle na Praia de Charitas neste sábado (24)

A Praia de Charitas será o palco da 3ª Etapa do Super Paddle, neste sábado (24), a partir das 6h. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e reunirá atletas de canoa havaiana e stand up paddle (SUP) em percursos que variam de 400 metros a 10 quilômetros.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, receber mais uma etapa do Super Paddle fortalece a relação da cidade com o mar e amplia a visibilidade das modalidades de remada.

“Niterói tem uma relação muito forte com o mar e os esportes náuticos fazem parte dessa identidade. O Super Paddle reúne atletas de diferentes categorias, incentiva novos praticantes e transforma nossa orla em um grande espaço de esporte e convivência. É uma satisfação para a Prefeitura de Niterói, por meio da SMEL, apoiar mais uma etapa de um evento que já faz parte do calendário esportivo da cidade”, destaca Gallo.

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A principal novidade desta edição será a separação dos horários de largada das categorias V1 e OC1 masculino e feminino,iniciativa voltada para garantir maior visibilidade e valorizar a crescente participação das mulheres na canoagem havaiana.

A principal novidade desta edição será a separação dos horários de largada das categorias V1 e OC1 masculino e feminino | Foto: Divulgação

A estrutura da arena estará aberta a partir das 6h, dando início ao check-in dos competidores às 6h05. A primeira largada do dia acontece às 6h30 com a disputa dos 8 km do V1 e OC1 Masculino, seguida pela categoria Feminina da mesma modalidade, às 7h45. As modalidades de Stand Up Paddle (SUP) All Board, Kids e Dog entram na água às 9h, com trajetos de 400 metros, 1,5 km e 3 km.

A partir das 11h, iniciam-se as provas do SUP Elite (8 km) e da Canoa Havaiana OC6 nas categorias Estreante, Júnior, M60 e M70 (8 km). Às 12h15, será a vez das equipes OC6 Open, M40 e M50 encararem o percurso de 10 km. O encerramento das baterias na água será com a OC6 Mista, às 13h30. A cerimônia oficial de premiação está prevista para ter início às 15h.

Serviço: 3ª Etapa do Super Paddle – Etapa Charitas

Data: 24 de outubro (sábado)

Horário: A partir das 6h (abertura da arena) | Premiação a partir das 15h

Local: Praia de Charitas, Niterói