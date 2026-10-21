Dois jacarés e dois cágados são devolvidos à natureza na região metropolitana

A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) realizou, nesta segunda-feira (19), a soltura de quatro animais silvestres: dois jacarés-de-papo-amarelo e dois cágados-amarelos - Foto: Divulgação

A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) realizou, nesta segunda-feira (19), a soltura de quatro animais silvestres: dois jacarés-de-papo-amarelo e dois cágados-amarelos - Foto: Divulgação

A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) realizou, nesta segunda-feira (19), a soltura de quatro animais silvestres: dois jacarés-de-papo-amarelo e dois cágados-amarelos. Resgatados em diferentes municípios da região, os animais passaram por avaliações técnicas e cuidados especializados antes de serem devolvidos à natureza. A ação foi realizada em parceria com o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, a ASAS está localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, e atua no acolhimento, manejo, reabilitação e devolução de animais silvestres ao habitat natural.

Um dos jacarés-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), com aproximadamente 1,40 metro de comprimento, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à área de soltura no dia 12 de outubro. Durante sua permanência na unidade, o animal passou por avaliações clínicas que constataram boas condições de saúde, comportamento característico da espécie e ausência de lesões aparentes, sendo considerado apto para retornar à natureza.

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O segundo jacaré, com cerca de 1,20 metro de comprimento, foi resgatado pela Guarda Municipal Ambiental de Itaboraí (GEPAM), no Centro do município, e chegou à unidade no dia 19 de setembro. O animal apresentava um quadro de desnutrição e precisou ser encaminhado à Clínica de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), da Universidade Estácio de Sá, em Vargem Pequena, para receber tratamento especializado. Após a recuperação, retornou à unidade no último domingo (18), quando foi reavaliado e considerado apto para a soltura.

Também foram devolvidos à natureza dois cágados-amarelos (Acanthochelys radiolata), com aproximadamente 19 centímetros de comprimento, resgatados pela Guarda Municipal Ambiental de Maricá (GEDAM), em Itaipuaçu. Os animais chegaram à ASAS no dia 15 de outubro e passaram por avaliações técnicas que confirmaram condições satisfatórias de saúde e comportamento adequado para o retorno ao ambiente natural.A soltura dos quatro animais ocorreu em uma área de vegetação nativa, previamente selecionada em parceria com a equipe do Parque Estadual da Serra da Tiririca. O local passou por vistoria técnica para verificar a disponibilidade de abrigo, fontes de alimento e condições ambientais compatíveis com as necessidades das espécies, além de estar situado a uma distância adequada de áreas com maior presença humana.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou a importância do trabalho desenvolvido pela área de soltura e da integração entre os órgãos ambientais para garantir a recuperação e a devolução segura dos animais à natureza.

A soltura dos quatro animais ocorreu em uma área de vegetação nativa, previamente selecionada em parceria com a equipe do Parque Estadual da Serra da Tiririca. | Foto: Divulgação

“Essa soltura demonstra a importância do trabalho técnico realizado pela ASAS, que vai muito além do acolhimento dos animais resgatados. Cada animal passa por uma avaliação cuidadosa e, quando necessário, recebe tratamento especializado para que possa retornar à natureza em condições adequadas. É um trabalho que exige dedicação, conhecimento e responsabilidade, além da parceria com outras instituições. A atuação da ASAS é fundamental para a preservação da fauna silvestre de São Gonçalo e de toda a região, contribuindo diretamente para a conservação da biodiversidade e o equilíbrio dos nossos ecossistemas”, destacou o secretário.

A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) recebe animais silvestres provenientes de resgates realizados por órgãos públicos e de entregas voluntárias da população, atendendo não apenas São Gonçalo, mas também municípios vizinhos. O trabalho desenvolvido pela unidade contribui para a proteção das espécies nativas e para a conscientização da população sobre a importância da preservação da fauna.

Ao encontrar um animal silvestre ferido, debilitado ou em situação de risco, a orientação é não tentar capturá-lo ou manuseá-lo e acionar os órgãos competentes, para que o resgate seja realizado de maneira adequada e segura.

Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS:

Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.

E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300-253-1177