Projeto socioambiental transforma planos de jovem de Itaboraí e abre caminho para carreira em tecnologia

O jovem Pedro Marins, de 18 anos, morador de Itambi, distrito de Itaboraí, planejava prestar vestibular para Nutrição. No entanto, sua vivência no Eco Clube UÇÁ desde o início do ano transformou seus planos de carreira e o levou a conquistar uma vaga de formação em tecnologia no Programa Autonomia e Renda Petrobras. A conquista foi celebrada em família: "Minha mãe ficou muito feliz, foi lá fazer a matrícula comigo. Fiz o dia dela!", conta o jovem.

A atividade faz parte das ações do Projeto UÇÁ, que é uma realização da ONG Guardiões do Mar, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, com o objetivo de preparar e capacitar jovens para atuarem como disseminadores e defensores ambientais dos ecossistemas de manguezais da região.

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Do manguezal para a programação de computadores

A transição na visão de futuro do jovem ocorreu de forma natural durante as aulas e atividades práticas do Eco Clube. O contato com os educadores ambientais foi diretamente responsável pelo conhecimento do processo seletivo e a inscrição de Pedro.

"Antes eu queria cursar Nutrição, mas depois que conheci o Projeto UÇÁ e a Janaina (Oliveira, coordenadora geral do projeto), que foi, inclusive, quem me enviou o link da seleção, me apaixonei de verdade. Hoje quero seguir carreira, ser um programador e um Scrum Master", indica.

O jovem se destacou na fase inicial de Letramento Digital (EAD) do programa e garantiu a vaga presencial na Formação Full Stack. Para estudar, ele conta com custos de transporte e alimentação pagos, além de uma bolsa-auxílio mensal.

Para o Projeto UÇÁ, o caso exemplifica como frentes de conservação ambiental e capacitação profissional em sinergia geram resultados sociais rápidos no território. "Hoje não fazemos conservação ambiental sem dados. Quando o Pedro aprende a programar, ele ganha uma ferramenta para desenhar soluções de impacto para o lugar onde vive", avalia o biólogo e educador do Eco Clube, Emmanoel Ribeiro.

Parceria pedagógica em Itambi

O sucesso pedagógico do Eco Clube está diretamente ligado à parceria com o Colégio Estadual Hilka de Araújo Peçanha, situado em Itambi. A cooperação facilitou o acompanhamento próximo da realidade social e familiar dos alunos.

Os resultados dessa integração foram sentidos no comportamento dos estudantes. "A coordenação pedagógica do Hilka elogiou diretamente a mudança na postura deles e o desenvolvimento da fala e das conversas. Houve uma transição de postura, com os jovens assumindo um papel de protagonismo sobre as próprias escolhas", revela Ribeiro.

O educador enfatiza a importância da região de Itambi para o projeto. “É uma comunidade quase que totalmente inserida dentro de uma Área de Proteção Ambiental e possui uma relação muito íntima com o meio ambiente. Existe também uma grande quantidade de pescadores artesanais e catadores de caranguejos residindo ali”.

Seleção focada em pensamento crítico

Diferente dos exames de admissão tradicionais, a seleção para as 10 vagas do Eco Clube UÇÁ priorizou o pensamento crítico. Na primeira fase, Pedro e outros candidatos do ensino médio responderam, em formato de redação, à provocação: "Como a educação pode transformar minha vida hoje?". Na etapa seguinte, entrevistas individuais investigaram o alinhamento de interesse e a criatividade dos participantes.

"Buscamos, como principal característica, a capacidade de questionar e de olhar uma situação trazendo os porquês para si e para a sociedade. O foco não era apenas olhar a parte gramatical das redações, mas a capacidade de desenvolver um assunto amplo que afetaria o seu desenvolvimento e conseguir olhar para frente e falar em primeira pessoa, que eles se colocassem no ponto de protagonismo de suas próprias vidas", explica o biólogo.

O Projeto UÇÁ, uma iniciativa da ONG Guardiões do Mar, tem apoio da Petrobras desde 2012, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. É referência nacional na restauração e conservação de manguezais, aliando educação ambiental, pesquisa científica, valorização de comunidades tradicionais e reforça a relevância deste território para a companhia.

Atuando em 12 municípios do estado do Rio de Janeiro, o Projeto já recuperou mais de 18 hectares de manguezais, plantou 65,5 mil mudas e retirou mais de 60 toneladas de resíduos com o apoio de pescadores e catadores locais, remunerados via Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Além disso, o UÇÁ fomenta conhecimento acadêmico e fortalece redes socioambientais como a REDAGUA – Rede de Conservação Águas da Guanabara – que une projetos em parceria com a Petrobras como o Aruanã, Cavalos-Marinhos, Coral Vivo, Guapiaçu, Meros do Brasil e UÇÁ para potencializar resultados pela melhoria ambiental da região.