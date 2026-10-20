Niterói ira receber apresentação do Quarteto Atlas, em concerto gratuito na UFF

Concerto gratuito do Quarteto Atlas, as 19 horas, no Teatro da UFF em Icaraí, a apresentação terá três obras de Heitor Villa-Lobos - Foto: Caio Mota

Concerto gratuito do Quarteto Atlas, as 19 horas, no Teatro da UFF em Icaraí, a apresentação terá três obras de Heitor Villa-Lobos - Foto: Caio Mota

Nesta terça-feira (20), acontecerá um concerto gratuito do Quarteto Atlas, às 19 horas, no Teatro da UFF, em Icaraí. A apresentação terá três obras de Heitor Villa-Lobos. Essa será a primeira turnê no Estado do Rio de Janeiro, tendo apresentações nas cidades de Niterói, Rio de Janeiro, Petrópolis e Vassouras.

O objetivo do concerto é apresentar a trajetória artística de Villa-Lobos, que deixou mais de 2.000 composições em seu catálogo, sendo a sua série de 17 quartetos de cordas (compostos entre 1915 e 1957) a maior e mais expressiva do gênero no século XX. Durante a apresentação, o Quarteto Atlas mostrará a sua mudança artística através de três de seus quartetos de cordas mais representativos:

Quarteto nº 1 (1915): Obra de juventude que revela a forte influência do impressionismo francês. É o único da série estruturado no formato de suíte, dividido em seis movimentos fortemente contrastantes.

Quarteto nº 5 (1931): Reconhecido pelo subtítulo “Quarteto Popular nº 1”, marca o retorno do compositor ao gênero após um hiato de 14 anos. Destaca-se pelo nacionalismo aflorado e pela incorporação marcante de melodias do folclore popular brasileiro.

Quarteto nº 17 (1957): Composto apenas dois anos antes de sua morte, é a última peça de sua monumental série. Representa o ápice da maturidade artística e do domínio técnico de Villa-Lobos, estruturado nos quatro movimentos tradicionais de um quarteto clássico.

Tendo como objetivo fazer a apresentação ser uma conversa com a plateia, aproximando o público da música clássica e explicando aspectos históricos, musicais e curiosidades sobre Villa-Lobos, valorizando o grande compositor que ele foi. “Queremos criar uma ponte direta com a plateia. Os quartetos de Villa-Lobos mostram toda a riqueza de nossa identidade cultural, e o formato de concerto educacional permite que tanto o ouvinte experiente quanto aquele que está indo a um concerto pela primeira vez desfrutem plenamente dessa experiência”, destacam os integrantes do grupo.

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Já o Quarteto Atlas reúne grandes instrumentistas brasileiros, que já foram premiados no Brasil e no exterior. São eles: Ricardo Amado (violino), Carlos Mendes (violino), Ricardo Taboada (viola) e Ricardo Santoro (violoncelo). Em 2019, fizeram uma turnê na Europa, com apresentações na Áustria e na Itália. Já em 2025, representaram o Brasil no Encuentro Iberoamericano de Orquestas, que ocorreu em Santiago, no Chile.

O evento irá acontecer hoje, às 19h, no Teatro da UFF (Rua Miguel de Frias, 09, Icaraí). A entrada é gratuita e, para a retirada dos ingressos, é necessário chegar às 18h.