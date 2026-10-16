Reserva Cultural de Niterói recebe shows de MPB, jazz e rock até novembro
Terças Musicais reúnem artistas brasileiros e internacionais no restaurante Brasserie, com apresentações às 19h30
O Reserva Cultural Niterói recebe, entre outubro e novembro, uma série de apresentações musicais no restaurante Brasserie. A programação das Terças Musicais reúne diferentes estilos, da música francesa ao rock clássico, passando por MPB, jazz, bossa nova e até poesia. Os shows acontecem às 19h30.
No dia 20 de outubro, a cantora francesa Valerie Lu se apresenta ao lado do músico Marcello Ferreira, com clássicos franceses, jazz e MPB em arranjos originais. Na semana seguinte, em 27 de outubro, Daniel Bessa e Victor Nogueira levam ao palco o espetáculo Beatles, Elton & Outras Lendas – Acústico. Com piano, violão e vozes, a dupla revisita sucessos dos Beatles, de Elton John e de outros grandes nomes do rock clássico. Os músicos já participaram de projetos dedicados aos Beatles, com apresentações em festivais internacionais e no Cavern Club, em Liverpool, na Inglaterra.
Em novembro, a agenda começa no dia 3 com Marcus Lima, que apresenta canções do álbum “Jogando nas Seis” em formato voz e violão. O repertório também inclui músicas premiadas em festivais e clássicos da música brasileira que influenciaram sua trajetória como compositor e intérprete.
No dia 10, o cantor Marcos Hasselmann e o pianista Kiko Continentino se encontram em um show intimista dedicado ao jazz e à bossa nova. A parceria surgiu de uma conversa informal entre os músicos e ganha forma em uma apresentação que combina a voz de Hasselmann com o piano de Continentino.
A programação do dia 17 junta música e literatura com “O admirável encontro de Gilberto Gil e Manoel de Barros”, com Dília Gouveia, Zezé Vargas e Cilenio Peres. O espetáculo propõe um diálogo entre referências da música brasileira e a obra do poeta mato-grossense.
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Para fechar as atrações de novembro, no dia 24 a dupla Clau Mayã e Caio Lopes apresentam um repertório que passa por MPB, samba, reggae e pop internacional. O show combina canto e percussão suave, com referências a Gilberto Gil, Adriana Calcanhotto e Vanessa da Mata.
As apresentações acontecem na Avenida Visconde do Rio Branco, 880, em Niterói. O couvert artístico custa R$ 20.