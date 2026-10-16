Hospital Azevedo Lima divulga estado de saúde das vítimas de desabamento em Niterói

O Hospital Azevedo Lima (HEAL) divulgou o estado de saúde das duas vítimas do desabamento de uma casa no bairro Caramujo, em Niterói, na manhã desta sexta-feira (16). De acordo com o hospital, Pablo Oliveira,16, e Beatriz Oliveira, 20, passaram por exames e apresentam quadro de saúde estável.

Ambos foram vítimas do desabamento de uma casa na rua Rua da Horta, número 20. O Corpo de Bombeiros de Niterói foi acionado às 7h para atender a ocorrência e resgatou os dois jovens em meio aos escombros.

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A informação inicial divulgada pelos Bombeiros, era de que os dois teriam sido encaminhados ao Azevedo Lima em estado grave. Por volta de 12h28, o hospital atualizou o estado de saúde, informando a melhora do quadro dos pacientes.

Equipes da Defesa Civil foram ao local para averiguar as possíveis causas do desabamento.