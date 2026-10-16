Homem tenta engolir cordão furtado de idosa para esconder prova no Rio

Durante a abordagem, os policiais encontraram parte do cordão na boca do homem. Dois celulares e um pingente dourado também foram apreendidos - Foto: Divulgação/ Segurança Presente

Durante a abordagem, os policiais encontraram parte do cordão na boca do homem. Dois celulares e um pingente dourado também foram apreendidos - Foto: Divulgação/ Segurança Presente

Um homem foi preso após furtar o cordão de uma idosa e tentar engolir o acessório para se livrar da prova. O caso aconteceu nesta quinta-feira (15), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

O furto da joia ocorreu em Copacabana, porém, agentes do Segurança Presente localizaram o suspeito em um mototáxi na Avenida das Américas. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele tentou fugir, mas acabou detido.

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Durante a abordagem, os policiais encontraram parte do cordão na boca do homem. Dois celulares e um pingente dourado também foram apreendidos. Segundo a PM, o suspeito ainda ofereceu dinheiro aos agentes em troca da liberdade.

O suspeito e o mototaxista foram levados para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Após os procedimentos, o motociclista foi liberado, enquanto o suspeito permaneceu preso.