Carreta com ácido tomba no Arco Metropolitano

Uma carreta que transportava ácido tombou no Arco Metropolitano, na noite desta quinta-feira (15). A via na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, ficou interditada por aproximadamente 11 horas. O acidente ocorreu no Km 106, perto do aterro sanitário do município, em direção a Itaguaí.

Parte do ácido ficou espalhada pela pista e a cabine do veículo foi destruída. Em razão do acidente, as duas faixas e o acostamento sentido Itaguaí precisaram ser interditados. Durante a manhã desta sexta-feira (16), o trânsito ainda não havia sido liberado. O engarrafamento atingiu aproximadamente 3 km no trecho.

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O condutor da carreta foi identificado como Paulo Machado da Silva, de 60 anos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A unidade hospitalar informou que ele teve traumatismo craniano e fratura na costela.

Os médicos informaram ainda que o motorista está internado na emergência, mas que já realizou exames e está em observação. O estado de saúde dele é estável.

A concessionária que administra a via, orientou os motoristas que a alternativa é seguir sentido Duque de Caxias e entrar na BR-465, a antiga Estrada Rio-São Paulo. Por causa da interdição, alguns condutores tentavam retornar.

Pelo Arco Metropolitano ser uma das principais rotas de acesso ao Porto de Itaguaí, há intensa movimentação de carretas.

De acordo com a concessionária que administra a via, as equipes que estão no local esperam a chegada da empresa contratada pelos responsável da carga, para fazer o transporte do ácido.