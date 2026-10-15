Flamengo empata com Estudiantes na Argentina e decide vaga na final no Maracanã

O goleiro do time brasileiro teve participação importante para evitar que os donos da casa abrissem o placar - Foto: Redes Sociais/Estudiantes de La Plata

O goleiro do time brasileiro teve participação importante para evitar que os donos da casa abrissem o placar - Foto: Redes Sociais/Estudiantes de La Plata

O Flamengo empatou em 0 a 0 com o Estudiantes de La Plata, na Argentina, na noite desta quinta-feira (15), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com o resultado, a vaga na final será decidida na próxima quinta-feira (22), no Maracanã.

A partida começou equilibrada, mas o Estudiantes conseguiu se impor mais ao longo do confronto e levou perigo ao gol rubro-negro. A equipe argentina terminou o jogo com 21 finalizações, contra apenas cinco do Flamengo.

O goleiro do time brasileiro teve participação importante para evitar que os donos da casa abrissem o placar, com seis defesas ao longo da partida. Do outro lado, Muslera não precisou realizar nenhuma defesa.

Mesmo sem a vitória, a torcida do Estudiantes comemorou o empate após o apito final. Nas duas fases anteriores da competição, o time argentino também havia empatado em casa no jogo de ida e conseguido a classificação com vitórias como visitante.

Agora, o Flamengo terá a vantagem de decidir a vaga diante de sua torcida. A partida de volta está marcada para as 21h30 da próxima quinta-feira (22), no Maracanã. Quem avançar enfrentará Palmeiras ou Fluminense na final. As equipes disputam a outra semifinal na quarta-feira (21), em São Paulo.