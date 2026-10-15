Niterói entrega 25 novas viaturas à Polícia Militar e amplia investimentos no combate à criminalidade

Mais policiais nas ruas, novas viaturas e tecnologia a serviço da segurança da população. A Prefeitura de Niterói ampliou, nesta quinta-feira (15), os investimentos no apoio às forças de segurança com a entrega de 25 novas viaturas à Polícia Militar. Os novos veículos vão reforçar o policiamento e se somam à renovação do convênio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que prevê R$ 50 milhões em investimentos municipais nos próximos dois anos, além do fortalecimento da Guarda Civil Municipal e da estrutura de inteligência e monitoramento.

A chegada dos novos veículos se soma à renovação, em agosto, do convênio do Proeis. O programa permite que policiais militares atuem em turnos adicionais remunerados pelo município, ampliando a presença em até quatro vezes da corporação nas ruas e a capacidade de prevenção e resposta às ocorrências.

O convênio também prevê a possibilidade de emprego de até 248 policiais militares por dia, conforme a organização das escalas operacionais. A atuação é planejada com base em informações sobre a distribuição dos crimes, permitindo direcionar o policiamento conforme as necessidades identificadas em diferentes regiões da cidade.

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Para o prefeito Rodrigo Neves, os investimentos fazem parte de uma política pública construída ao longo dos últimos anos, que combina o fortalecimento das forças policiais com tecnologia, inteligência e ações de prevenção à violência.

“Estamos consolidando uma política pública construída ao longo dos últimos anos, baseada em planejamento, inteligência, integração das forças de segurança, presença nas ruas e prevenção. Os indicadores mostram avanços muito importantes, principalmente nos crimes que atingem diretamente a vida cotidiana das pessoas. Cada dado que ainda preocupa precisa ser enfrentado com seriedade. Segurança pública exige trabalho permanente, investimento e capacidade de corrigir rumos sempre que necessário”, afirmou Rodrigo Neves.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado para os resultados alcançados. Segundo ele, a continuidade dos investimentos e a atuação conjunta das instituições vêm contribuindo para melhorar as condições de trabalho dos policiais e a segurança da população.

“Niterói é diferente. Diferente pela condução de todos os comandantes que passaram por aqui, todos os comandantes que acreditaram nessa parceria da Prefeitura junto ao Governo do Estado, junto à Secretaria de Polícia Militar. O resultado está aí. É um orgulho para a tropa da Polícia Militar. É um orgulho para a Prefeitura, para os parlamentares e para todos os secretários que estão aqui presentes, para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para a Polícia Civil e para a Guarda Municipal, que nos ajuda”, explicou o coronel Sylvio Guerra.

O coronel também ressaltou o reconhecimento aos policiais que atuam diariamente na cidade e às demais instituições envolvidas no trabalho de segurança pública, incluindo a Polícia Civil, a Guarda Municipal e os órgãos de apoio operacional.

Redução dos roubos e resultados históricos - Os novos investimentos acontecem em um cenário de redução dos crimes patrimoniais. Segundo levantamento do Observatório de Segurança Pública de Niterói, elaborado a partir dos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), setembro de 2026 terminou com apenas três roubos de veículos registrados na cidade, contra 14 no mesmo mês de 2025. A redução foi de 78,57%. Em agosto deste ano, haviam sido contabilizadas nove ocorrências.

Outro indicador importante é o roubo de rua. Entre janeiro e setembro deste ano, Niterói registrou 557 ocorrências, contra 909 no mesmo período de 2025, uma redução de 38,72%. Foi o menor número para esse intervalo desde o início da série histórica disponibilizada pelo ISP, em 2003.

As informações são monitoradas pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói e utilizadas no planejamento das ações de prevenção e no direcionamento das equipes policiais para regiões e horários que exigem maior atenção.

O convênio também prevê a possibilidade de emprego de até 248 policiais militares por dia, conforme a organização das escalas operacionais. A atuação é planejada com base em informações sobre a distribuição dos crimes, permitindo direcionar o policiamento conforme as necessidades identificadas em diferentes regiões da cidade.

A ampliação da Guarda Civil Municipal é outra frente da política municipal de segurança. Nos últimos dez anos, a corporação passou de aproximadamente 200 agentes para um efetivo superior a 900. Em setembro, a Prefeitura informou que a Guarda contava com 915 integrantes e tem a meta de chegar a mil.