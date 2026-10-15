Dia da professora: Aluna da rede municipal de Niterói hoje ensina novas gerações

Aos seis anos, Rejany Oliveira frequentava a UMEI Julieta Botelho, em Niterói, como aluna da rede municipal. Hoje, ela continua frequentando a sala de aula, porém como professora da UMEI Nilo Neves, também da rede pública da cidade. A trajetória da educadora ganha destaque nesta quinta-feira (15), Dia dos Professores, ao mostrar como sua formação escolar influenciou a escolha profissional.

Rejany estudou em instituições públicas da Educação Infantil ao mestrado em uma universidade federal. A experiência como estudante ajudou a despertar o interesse pela docência e, agora, ela procura proporcionar às crianças as mesmas oportunidades de aprendizado e descoberta que marcaram sua infância.

“Sou filha da escola pública e sou uma prova de como a educação pública transforma a nossa vida” conta Rejany.

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Na rotina com os alunos, a professora busca construir vínculos e despertar a curiosidade das crianças. Para ela, a aprendizagem precisa ter significado tanto para quem ensina quanto para quem aprende.

“Procuro sempre oferecer uma educação que faça sentido para as crianças e que também seja prazerosa para elas. Quando percebemos que aquilo que fazemos tem importância, que traz alegria e significado para a vida das crianças, isso também dá sentido ao nosso trabalho. É muito gratificante fazer parte dessa Rede e poder contribuir para a história de outras pessoas”, afirma.

“Procuro sempre oferecer uma educação que faça sentido para as crianças e que também seja prazerosa para elas.”, afirma Rejany Oliveira | Foto: Divulgação

A trajetória de Rejany também chama a atenção para as condições necessárias ao trabalho dos profissionais da educação. Em Niterói, a Prefeitura mantém iniciativas voltadas à carreira do magistério, à formação continuada e ao reconhecimento dos conhecimentos desenvolvidos pelos educadores nas escolas.

Entre as medidas está o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do magistério. Na área de formação, o município criou o Centro de Formação Darcy Ribeiro, espaço dedicado à pesquisa, à experimentação pedagógica e à troca de experiências entre profissionais. De acordo com a Prefeitura, o equipamento registrou mais de 40 mil atendimentos a professores, outros profissionais da educação e estudantes em um ano e meio de funcionamento.

Outra iniciativa é o edital Autores da Rede, que busca reconhecer e dar visibilidade às produções intelectuais e pedagógicas dos próprios profissionais da rede municipal.

Ao comentar as políticas de valorização do magistério, o secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou a importância de garantir condições para que os professores desenvolvam seu trabalho.

“Não existe educação pública de qualidade sem professores valorizados. E valorizar não é apenas reconhecer a importância desses profissionais em uma data comemorativa. É investir em carreira, garantir condições de trabalho, oferecer formação permanente e reconhecer os conhecimentos que eles produzem diariamente nas nossas escolas”, afirma.

O secretário também comentou a trajetória da professora e a relação dela com a rede municipal de ensino.

“A trajetória de Rejany é muito simbólica porque mostra a força de uma escola pública que abre caminhos e transforma a vida das pessoas. Uma menina que foi acolhida pela nossa Rede hoje retorna como educadora, contribuindo para transformar a vida de outras crianças. É esse ciclo de oportunidades que queremos fortalecer cada vez mais”, completa.