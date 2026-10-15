Vini Jr. sofre com críticas e vaias da torcida do Real Madrid

De atacante para atacado, Vini Jr. sofre com criticas da torcida do Real Madrid. O jogador foi alvi de vaias e duras criticas das arquibancadas, por causa do desempenho dentro de campo. O atleta comentou sobre o incômodo que está sentido com o próprio momento.

Apesar de entender a postura dos torcedores e escolha proteger os colegas com menos experiência, manifestações públicas como as que ocorreram em Santiago Bernabéu, tem afetado a evolução dentro das quatro linhas.

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"Não estou preocupado, mas estou com raiva de mim mesmo por não apresentar a minha melhor versão. As vaias da torcida não me ajudam. Preferia que me apoiassem, mas entendo, eles pagam ingresso. Prefiro que vaiem a mim do que aos mais jovens", disse Vini Jr.

O jogador gonçalense também demonstrou insatisfação com a suspensão de quatro partidas e a maneira de como o comunicado foi feito a ele.

"Acho que a punição saiu em um momento ruim. Tiveram o dia todo para divulgar a sanção e só fiquei sabendo quando cheguei ao estádio. Nunca tive uma atitude violenta contra outro jogador. Eles me batem bastante, mas o cartão é sempre para mim", comentou.

Vini Jr. ainda disse que ocarinho torcida dos torcedores é muito importante para o rendimento dos outros jogadores, como Jude Bellingham e Kylian Mbappé.

Na semana passada, jornalistas espanhóis alegaram que o jogador não queira voltar para casa e preferia continuar no CT. "Várias vezes, nas primeiras semanas da temporada, Vinícius Jr. ficou até tarde em Valdebebas (Centro de Treinamentos do Real Madrid) em vez de ir para casa", afirmaram os repórteres Abraham P. Romero e Ramón Álvarez de Mon.

"Ele fez isso porque achou que em Valdebebas tinha a paz que ele não tinha em casa", disseram. "Ele está bem ciente de sua má fase e da necessidade urgente de corrigir seus erros para manter seu lugar na equipe. Ele sabe melhor do que ninguém que não está em seu melhor nível", completarem.