Detento é encontrado morto dentro da cela em presídio de Niterói
Secretaria de Estado de Polícia Penal acionou o Samu, que atestou a morte. O caso é tratado, inicialmente, como morte natural
min de leitura | Redação
Um detento do Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, antigo Presídio Vieira Ferreira Neto, na Alameda São Boaventura, em Niterói, foi encontrado morto dentro da cela, nesta terça-feira (13).
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), o interno foi encontrado descordado no interior da cela. O Samu foi acionado e atestou a morte do homem.
Leia também
➣ Niterói terá IPTU 100% digital a partir de 2027
➣ Governo do Estado divulga mais de 3,6 mil vagas de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz
Ainda segundo a Seppen, inicialmente a causa da morte é tratado como natural. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.
O caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca).