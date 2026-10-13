Netinho, cantor de 'Milla', morre aos 60 anos em Salvador

Netinho foi um dos percursores do axé music no Brasil e no mundo - Foto: Divulgação

Netinho foi um dos percursores do axé music no Brasil e no mundo - Foto: Divulgação

O cantor de axé music, Netinho, de 60 anos, morreu na manhã desta terça-feira (13). O artista enfrentava uma luta contra o câncer do sistema linfático há pouco mais de um ano. A morte ocorreu em um hospital de Salvador, na Bahia. Ele deixa uma filha, Bruna Trindade, fruto do relacionamento com a jornalista Mariana Trindade.

A assessoria do cantor revelou que nos últimos meses ele tratava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para a falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

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Para atender o desejo de Netinho, o velório e a cremação serão reservados para familiares e amigos próximos.

Principal nome do axé music

Netinho ganhou destaque na música nacional com as canções ‘Beijo na Boca’, ‘Fim de Semana’ e, claro, ‘Milla’, que se consolidou como um dos maiores símbolos do axé music.

No dia 22 de março de 2025, o cantor tornou público o diagnóstico de câncer no sistema linfático, depois de ser internado no Hospital Aliança Star, em Salvador. Pelas redes sociais, o artista mostrou para os fãs as etapas do tratamento.

Biografia

O cantor nasceu em 12 de junho de 1966, em Santo Antônio de Jesus, localizado no Recôncavo baiano. Aos 10 anos, ele e a família foram morar na capital do estado. Já na cidade, Netinho teve o primeiro contato com a música.

Aos 14 anos, ganhou o primeiro violão e, aos 16, deu início ao curso de Engenharia Civil, na Universidade Católica do Salvador (UCSal). Para não abandonar os estudos e os shows em escolas, ele conciliava as duas atividades. Pouco depois, passou a tocar profissionalmente em bares, com repertório de MPB e bossa nova.

A estreia de Netinho como cantor foi em 1988, com a Banda Beijo, durante o carnaval de Salvador. No mesmo ano, emplacou seu primeiro sucesso, ‘Beijo na Boca’. Pouco depois, vieram os sucessos ‘Estrela Primeira’, ‘Barracos’ e ‘A Vida é Festa’.

Em 1996, três anos depois de iniciar a carreira solo, foi a vez da música ‘Milla’ estourar e se transformar em um símbolo do axé music. Com essa conquista, o artista se consolidou como um ídolo nacional e colaborou para a difusão do gênero musical não só pelo Brasil, mas também em países como a Itália e o Chile.

Netinho não ficou restrito aos palcos, pois, na área dos negócios, conseguiu criar um estúdio de gravação e mixagem no Rio de Janeiro. O empreendimento contou com a passagem de artistas de renome, como Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Laura Pausini e Lenny Kravitz. Além disso, ele criou um selo para conseguir lançar outros cantores baianos.

Entre 1997 e 2003, Netinho foi casado com a jornalista Mariana Trindade. Do relacionamento nasceu Bruna Trindade.