TSE suspende atualizações no canal ‘Exército do Lula’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, determinou nesta terça-feira (13) a suspensão de atualizações e o ingresso de novos seguidores no canal de Whatsapp 'Exército do Lula'.

No domingo (11), Nunes Marques já havia ordenado a suspensão, alegando que o canal difundia conteúdos considerados inverídicos pela Corte. Horas depois, o corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, autorizou a retomada das atividades em outro processo.

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A decisão mais recente estabeleceu um prazo de 48 horas para que o canal seja registrado na Justiça Eleitoral. Caso não ocorra a regularização, não poderá voltar a funcionar.

Criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o canal virou alvo de uma disputa judicial após a suspensão a pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Além de exigir o registro eleitoral, Nunes Marques proibiu Janones de republicar informações já consideradas falsas pelo tribunal e de incentivar seguidores a desobedecer decisões da Justiça.

No despacho desta terça-feira, ficou definido que a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, só será notificada para liberar novamente o canal após o cumprimento das exigências. A plataforma também deverá acompanhar de forma proativa as publicações do grupo e de outros canais públicos de grande alcance ligados a campanhas durante o período eleitoral.