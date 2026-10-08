Cinco exposições gratuitas estreiam hoje no Centro Cultural Correios

O Centro Cultural Correios acaba de inaugurar cinco exposições com propostas e características diversas, que podem ser vistas até 28 de novembro.

O CCC fica na Rua Visconde de Itaboraí, 20, no Centro do Rio de Janeiro. A visitação pode ser feita de terça-feira a sábado, das 12h às 19h, com classificação livre, acessibilidade e entrada gratuita. Confira os detalhes:

Em “Importam quais histórias contam histórias”, a artista visual Andrea Lins exibe colagens de tela sobre tela e tinta automotiva sobre madeiras, explorando os temas botânicos que a encantam desde sua formação em ilustração botânica, mas inventando a natureza, em vez de reproduzi-la (até 28 de novembro).

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Em 'Paisagem-Miragem', o artista Roda Santos apresenta instalações e esculturas que convidam os visitantes a pensarem quais paisagens os constituem. O artista encara suas obras como “paisagens-objetos”, formadas por elementos industriais e naturais (até 28 de novembro).

Em 'Dois Rios: Um corpo d’água', os artistas Márcia Holanda e Joésio Silveira partem de uma questão tão simples quanto desafiadora: o que acontece quando dois artistas compartilham a criação de uma mesma obra? Na mostra, os dois ocupam a mesma superfície. Cores, dimensões, técnicas e pinceladas passam por decisões conjuntas (até 28 de novembro).

Em 'En-raizar', a artista Lesiane Lazzarotti foca nas raízes das árvores e explora o território simbólico, onde memórias, ancestralidade e fatos presentes se entrelaçam, promovendo reflexão sobre o processo de autoconhecimento. A exposição traz atividades interativas (até 28 de novembro).

Em “Retificação”, a artista e pintora Thix reúne 35 pinturas a óleo sobre linho e toma o retrato como ponto de partida para uma investigação sobre identidade, autodeterminação, visibilidade e apagamento histórico de pessoas trans e não-binárias. Uma obra é dedicada a Xica Manicongo, reconhecida como a primeira travesti de que há registro documental no país, tendo vivido em Salvador no século XVI (até 28 de novembro).