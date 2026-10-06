Caneco Gelado do Mário fecha temporariamente após morte do fundador

Quem passa pela Rua Marquês de Caxias, no Centro de Niterói, se depara com uma cena incomum: o Caneco Gelado do Mário de portas fechadas. O tradicional bar, que há mais de cinco décadas faz parte da história da cidade, suspendeu o atendimento nos dias 5 e 6 em razão do falecimento de seu fundador, Mário Martins Ribeiro Carvalho, que morreu no último sábado (3), aos 84 anos. Familiares e amigos fizeram as últimas homenagens ao comerciante durante o enterro realizado nesta segunda-feira (5), em Niterói.

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Carinhosamente conhecido como Seu Mário, o comerciante ajudou a popularizar a culinária portuguesa em Niterói e se tornou uma referência na cidade, principalmente pelos tradicionais bolinhos de bacalhau servidos no estabelecimento.

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Idália Celeste Silva, 90 anos, e Irene Brito Campos, 80, saíram de suas casas no Mutuá, em São Gonçalo, para comer o tradicional bolinho de bacalhau nesta terça-feira (6), mas deram de cara com o estabelecimento fechado. Ambas não sabiam sobre o falecimento de Mário.

“Seu Mário era um amigão. Apesar de eu ser cliente, era uma relação de amizade. Ele e a esposa, gente boa. Quantas vezes eu cheguei aqui e ele tava ali fazendo os bolinhos”, relembrou com emoção. Idália comentou ainda que Mário foi uma das pessoas que mais a deu forças quando teve que enfrentar um tratamento de um câncer.

Idália Celeste Silva, 90 anos, e Irene Brito Campos, 80, moradoras do Mutuá, em São Gonçalo. | Foto: Fabio Alves

A notícia também repercutiu entre os comerciantes da região. Iraci Rodrigues, 64 anos, dona de um bar próximo ao Caneco Gelado, contou que a morte de Mário abalou quem trabalha e frequenta a área, em especial seu marido, Antônio Rodrigues, que era próximo do comerciante.

“Meu marido conhecia mais ele do que eu, ficou muito triste com a notícia do falecimento. Mário era muito querido por todos os comerciantes e frequentadores da região”

Chef do Caneco Gelado há 20 anos, Jorge Luiz Mendonça, 58, também guarda lembranças da convivência com o fundador do estabelecimento. Para ele, a forma humilde com que Mário tratava os funcionários e clientes marcou sua trajetória.

Chef do Caneco Gelado há 20 anos, Jorge Luiz Mendonça, 58 anos | Foto: Fabio Alves

“Ele era o pai de todos nós, cuidava de todo mundo, tratava bem. O que ele comia, a gente comia também. Ele tinha aquele prazer de tratar bem todo mundo, servir bem. Para ele, não tinha pobre, não tinha rico. Tratava todo mundo igual”, disse.

O comerciante Ismário Fernandes, 74, também lamentou a morte do amigo e comentou a relação que mantinha com Mário ao longo dos anos.

“Eu e o Mário tínhamos uma relação impecável. Eu nunca vi uma pessoa de tanto bom humor, de tanto carinho com os outros seres humanos. Vou sentir muita saudade dele”, comentou emocionado.

A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial em razão da morte de Mário Martins. O decreto nº 989/2026 foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (6). O Caneco Gelado do Mário volta a funcionar normalmente a partir desta quarta-feira (7).

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca