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Caneco Gelado do Mário fecha temporariamente após morte do fundador

Bar tradicional do Centro da cidade não abriu as portas nos dias 5 e 6 de outubro; clientes e comerciantes lamentam a morte de Mário Martins Ribeiro Carvalho, aos 84 anos

relogio min de leitura | João Pedro Pereira
Caneco Gelado permanece fechado nesta terça (6) em luto à morte de seu fundador
Caneco Gelado permanece fechado nesta terça (6) em luto à morte de seu fundador -

Quem passa pela Rua Marquês de Caxias, no Centro de Niterói, se depara com uma cena incomum: o Caneco Gelado do Mário de portas fechadas. O tradicional bar, que há mais de cinco décadas faz parte da história da cidade, suspendeu o atendimento nos dias 5 e 6 em razão do falecimento de seu fundador, Mário Martins Ribeiro Carvalho, que morreu no último sábado (3), aos 84 anos. Familiares e amigos fizeram as últimas homenagens ao comerciante durante o enterro realizado nesta segunda-feira (5), em Niterói.

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Carinhosamente conhecido como Seu Mário, o comerciante ajudou a popularizar a culinária portuguesa em Niterói e se tornou uma referência na cidade, principalmente pelos tradicionais bolinhos de bacalhau servidos no estabelecimento.

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Idália Celeste Silva, 90 anos, e Irene Brito Campos, 80, saíram de suas casas no Mutuá, em São Gonçalo, para comer o tradicional bolinho de bacalhau nesta terça-feira (6), mas deram de cara com o estabelecimento fechado. Ambas não sabiam sobre o falecimento de Mário.

“Seu Mário era um amigão. Apesar de eu ser cliente, era uma relação de amizade. Ele e a esposa, gente boa. Quantas vezes eu cheguei aqui e ele tava ali fazendo os bolinhos”, relembrou com emoção. Idália comentou ainda que Mário foi uma das pessoas que mais a deu forças quando teve que enfrentar um tratamento de um câncer.

Idália Celeste Silva, 90 anos, e Irene Brito Campos, 80, moradoras do Mutuá, em São Gonçalo.
Idália Celeste Silva, 90 anos, e Irene Brito Campos, 80, moradoras do Mutuá, em São Gonçalo. |  Foto: Fabio Alves

A notícia também repercutiu entre os comerciantes da região. Iraci Rodrigues, 64 anos, dona de um bar próximo ao Caneco Gelado, contou que a morte de Mário abalou quem trabalha e frequenta a área, em especial seu marido, Antônio Rodrigues, que era próximo do comerciante.

“Meu marido conhecia mais ele do que eu, ficou muito triste com a notícia do falecimento. Mário era muito querido por todos os comerciantes e frequentadores da região”

Chef do Caneco Gelado há 20 anos, Jorge Luiz Mendonça, 58, também guarda lembranças da convivência com o fundador do estabelecimento. Para ele, a forma humilde com que Mário tratava os funcionários e clientes marcou sua trajetória.

Chef do Caneco Gelado há 20 anos, Jorge Luiz Mendonça, 58 anos
Chef do Caneco Gelado há 20 anos, Jorge Luiz Mendonça, 58 anos |  Foto: Fabio Alves

“Ele era o pai de todos nós, cuidava de todo mundo, tratava bem. O que ele comia, a gente comia também. Ele tinha aquele prazer de tratar bem todo mundo, servir bem. Para ele, não tinha pobre, não tinha rico. Tratava todo mundo igual”, disse.

O comerciante Ismário Fernandes, 74, também lamentou a morte do amigo e comentou a relação que mantinha com Mário ao longo dos anos.

“Eu e o Mário tínhamos uma relação impecável. Eu nunca vi uma pessoa de tanto bom humor, de tanto carinho com os outros seres humanos. Vou sentir muita saudade dele”, comentou emocionado.

Ismário Fernandes, comerciante, 74 anos

A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial em razão da morte de Mário Martins. O decreto nº 989/2026 foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (6). O Caneco Gelado do Mário volta a funcionar normalmente a partir desta quarta-feira (7).

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

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caneco gelado do mário culinária portuguesa luto niterói

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