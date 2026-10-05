Amigos e familiares se despedem de fundador do Caneco Gelado do Mário, em Niterói

Mário Martins fez história na área de gastronomia da cidade - Foto: Layla Mussi

Mário Martins fez história na área de gastronomia da cidade - Foto: Layla Mussi

Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens a Mário Martins Ribeiro Carvalho, fundador do tradicional Caneco Gelado do Mário, durante o enterro realizado nesta segunda-feira (5), em Niterói. O empresário português morreu aos 84 anos, no último sábado (3), após mais de cinco décadas à frente do restaurante que se tornou uma referência da gastronomia da cidade.

O velório começou às 10h e seguiu até as 13h, quando teve início o cortejo para o sepultamento. A despedida reuniu familiares, amigos e pessoas que acompanharam a trajetória de Mário ao longo dos anos. Muito emocionados, os familiares preferiram não conceder entrevistas durante a cerimônia.

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A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias pela morte de Mário. O decreto, assinado pelo prefeito Rodrigo Neves, será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (6). Em nota, o prefeito lamentou a perda e destacou a importância do empresário para a cidade. “Mário deixa sua marca e seu nome para sempre na memória afetiva de Niterói”.

Amigo de longa data, Osmar Santos, de 55 anos, contou que o conhecia desde os seus 18 anos e destacou a relação de amizade construída ao longo desse período. Para ele, a morte representa uma grande perda para Niterói e para todos que conviviam com o empresário.

Amigo de Mário, Osmar Santos lamentou a perda do comerciante | Foto: Layla Mussi

“Era um homem fantástico, um empreendedor de mão cheia. É muito triste, mas, ao mesmo tempo, ele vinha numa luta nos últimos quatro anos e merecia o descanso”, afirmou.

Mário chegou ao Brasil ainda criança, em 1953, vindo de Fafe, em Portugal. Em 1969, inaugurou no Centro de Niterói a Lanchonete Ponte Rio-Niterói, que posteriormente passou a se chamar Caneco Gelado do Mário. O estabelecimento se tornou conhecido pela cerveja servida em canecas de alumínio previamente resfriadas e pela gastronomia portuguesa, com destaque para o tradicional bolinho de bacalhau.

Ao longo de mais de 50 anos, Seu Mário construiu uma relação próxima com clientes e amigos, tornando-se uma figura conhecida e querida na região central de Niterói.