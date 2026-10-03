Niterói entra em estágio de atenção por causa da chuva neste sábado (3) - Foto: Reprodução/Defesa Civil de Niterói

Niterói entra em estágio de atenção por causa da chuva neste sábado (3) - Foto: Reprodução/Defesa Civil de Niterói

Niterói entrou em estágio de atenção às 10h10 deste sábado (3) devido à atuação de núcleos de chuva na cidade e à previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. O alerta foi divulgado pelo Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil do município.

De acordo com a Defesa Civil, a chuva pode provocar alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos e quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. O órgão informou que permanece monitorando as condições meteorológicas e poderá emitir novos avisos conforme a necessidade.

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Em São Gonçalo, a Defesa Civil também informou previsão de chuva fraca a moderada durante este sábado. O município ainda tem previsão de rajadas de vento moderadas e, ocasionalmente, fortes a partir da tarde.

Alerta de cheias

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) emitiu um alerta de cheias para a região de Ipiíba, em São Gonçalo. Segundo o aviso divulgado pela Defesa Civil municipal, há iminência de transbordamento do Rio da Aldeia na localidade.

A orientação é que moradores de áreas sujeitas a alagamentos, deslizamentos ou transbordamentos fiquem atentos aos avisos dos órgãos de emergência e evitem permanecer em locais de risco durante períodos de chuva intensa.

Em caso de emergência, moradores de Niterói podem acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (21) 2620-0199. Em São Gonçalo, o contato da Defesa Civil é o 199.