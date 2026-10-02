Maricá oferece curso gratuito sobre desigualdades sociais e ambientais
Formação aborda racismo ambiental e como desigualdades afetam diferentes comunidades e territórios
A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas até o dia 25 de outubro para o curso “Geografias das Desigualdades: Uma Introdução ao Racismo Ambiental – II”. A iniciativa é da Secretaria de Ciência e Tecnologia e oferece 40 vagas gratuitas para pessoas maiores de 18 anos.
Ministrado pela professora Naiara do Carmo Silva, o curso aborda as relações entre território, desigualdade e racismo ambiental, ampliando a compreensão sobre como questões sociais, econômicas e ambientais podem afetar de maneiras diferentes as populações e comunidades.
Para a secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves, compreender essas desigualdades contribui para pensar soluções mais conectadas às necessidades da população.
Leia também:
Clin prepara esquema especial de limpeza para o dia das eleições
Niterói tem menor número de roubos de rua em 23 anos e queda de 78% nos roubos de veículos em setembro
“O curso Geografias das Desigualdades propõe justamente esse olhar mais atento sobre os territórios, mostrando como as questões ambientais, sociais e econômicas se relacionam e afetam de maneiras diferentes a vida das pessoas. Para nós, é fundamental promover formações que estimulem o pensamento crítico, a troca de experiências e a aplicação do conhecimento na realidade. A ciência também tem esse papel: ajudar a compreender os desafios da sociedade e contribuir para a construção de políticas públicas mais integradas, inclusivas e conectadas com as pessoas”, explicou.
Com carga horária de 40 horas, o curso será realizado presencialmente em quatro sextas-feiras, entre os dias 6 de novembro e 4 de dezembro, no Território do Futuro Camila Miranda Paulino Pinheiro, no Flamengo. As aulas acontecem das 8h30 às 11h30.
Serviço
Curso: Geografias das Desigualdades: Uma Introdução ao Racismo Ambiental – II
Inscrições: de 1º a 25 de outubro
Período: de 6/11 a 4/12
Horário: das 8h30 às 11h30
Modalidade: presencial
Vagas: 40
Local: Território do Futuro Camila Miranda Paulino Pinheiro
Endereço: Avenida Roberto Silveira, 1978, Flamengo
Inscrições: https://shre.ink/G1b6