Maricá oferece curso gratuito sobre desigualdades sociais e ambientais

Com carga horária de 40 horas, o curso será realizado presencialmente em quatro sextas-feiras, entre os dias 6 de novembro e 4 de dezembro - Foto: Katito Carvalho/Prefeitura de Maricá

Com carga horária de 40 horas, o curso será realizado presencialmente em quatro sextas-feiras, entre os dias 6 de novembro e 4 de dezembro - Foto: Katito Carvalho/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas até o dia 25 de outubro para o curso “Geografias das Desigualdades: Uma Introdução ao Racismo Ambiental – II”. A iniciativa é da Secretaria de Ciência e Tecnologia e oferece 40 vagas gratuitas para pessoas maiores de 18 anos.

Ministrado pela professora Naiara do Carmo Silva, o curso aborda as relações entre território, desigualdade e racismo ambiental, ampliando a compreensão sobre como questões sociais, econômicas e ambientais podem afetar de maneiras diferentes as populações e comunidades.

Para a secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves, compreender essas desigualdades contribui para pensar soluções mais conectadas às necessidades da população.

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“O curso Geografias das Desigualdades propõe justamente esse olhar mais atento sobre os territórios, mostrando como as questões ambientais, sociais e econômicas se relacionam e afetam de maneiras diferentes a vida das pessoas. Para nós, é fundamental promover formações que estimulem o pensamento crítico, a troca de experiências e a aplicação do conhecimento na realidade. A ciência também tem esse papel: ajudar a compreender os desafios da sociedade e contribuir para a construção de políticas públicas mais integradas, inclusivas e conectadas com as pessoas”, explicou.

Com carga horária de 40 horas, o curso será realizado presencialmente em quatro sextas-feiras, entre os dias 6 de novembro e 4 de dezembro, no Território do Futuro Camila Miranda Paulino Pinheiro, no Flamengo. As aulas acontecem das 8h30 às 11h30.

Serviço

Curso: Geografias das Desigualdades: Uma Introdução ao Racismo Ambiental – II

Inscrições: de 1º a 25 de outubro

Período: de 6/11 a 4/12

Horário: das 8h30 às 11h30

Modalidade: presencial

Vagas: 40

Local: Território do Futuro Camila Miranda Paulino Pinheiro

Endereço: Avenida Roberto Silveira, 1978, Flamengo

Inscrições: https://shre.ink/G1b6