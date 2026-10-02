Prefeitura de Niterói anuncia nova unidade do Módulo Médico de Família Palmeiras, no Fonseca

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou, nesta quinta-feira (01), a desapropriação do imóvel que se tornará o primeiro Módulo do Médico de Família na comunidade das Palmeiras, no Fonseca, na Zona Norte. Localizado na rua São Januário, o imóvel será transformado para atender cerca de 9 mil pessoas com quatro equipes de saúde da família e uma de saúde bucal. Além das Palmeiras, a unidade atenderá Santo Cristo, Pimba e Riodades.

“Assinei a desapropriação dessa casa aqui na Palmeira, na rua São Januário. Já levamos unidades do Médico de Família para Teixeira de Freitas, para o Morro da Boa Vista, para Serrão e Juca Branco e para várias comunidades aqui do Fonseca, que tem praticamente 100% de cobertura do programa. Mais do que isso, a unidade vai complementar o atendimento do Supercentro de Saúde da Zona Norte”, celebra o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Para comportar a demanda e as rotinas de atendimento, a infraestrutura da unidade contará com recepção, sala de reunião, sala de grupo, pré-consulta, curativo, procedimentos, sala de vacinas, dispensário de medicamentos, quatro consultórios, além de consultório odontológico e esterilização.

“Teremos um complexo de saúde nessa região. A chegada no Médico de Família se junta ao novo Supercentro, que já comporta equipamentos e especialidades. A nova unidade vai contribuir para oferecermos uma organização integrada de saúde”, contextualiza Maria Célia Vasconcellos, diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde).

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A nova unidade de saúde estará localizada na Rua São Januário, nº 269, no bairro do Fonseca, cobrindo a área de abrangência que contempla as comunidades de Palmeiras, Santo Cristo, Pimba e Riodades, com estimativa de atendimento para cerca de 9.000 pessoas cadastradas. O dimensionamento da equipe prevê a atuação de 4 equipes de Saúde da Família e uma equipe de Odontologia.

“A escolha dessa casa foi feita a muitas mãos e entendemos que ela comporta perfeitamente a proposta do Médico de Família. Mais do que isso, ela se integra com o Supercentro e forma um sistema de atendimento de saúde muito completo. Isso é fruto do olhar de cuidado que tentamos incorporar no nosso contato com a população”, afirma a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

A estrutura inclui ainda espaços administrativos e de apoio operacional, com salas para a administração, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), almoxarifado, copa, área técnica, vestiários masculino e feminino, dois sanitários acessíveis, além de dois abrigos de resíduos acompanhados de área específica para a lavagem dos carrinhos de lixo.