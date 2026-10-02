Escola municipal vocacionada para o esporte terá seis modalidades em Niterói

A Prefeitura de Niterói vai oferecer seis modalidades na primeira escola municipal vocacionada para o esporte da cidade. Na Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, no Caramujo, os estudantes poderão praticar skate, atletismo, basquete, vôlei de areia, futsal e luta olímpica. Inicialmente, os alunos terão contato com diferentes esportes e, posteriormente, poderão escolher uma modalidade principal para aprofundar a formação.

Na nova proposta pedagógica, o esporte será um dos pilares do currículo, com carga horária ampliada e atividades diárias. A iniciativa vai além da formação de atletas e busca utilizar a prática esportiva como instrumento de aprendizagem, convivência, inclusão social e desenvolvimento integral dos estudantes.

“O esporte sempre foi uma prioridade da nossa gestão como ferramenta de inclusão social e transformação de vidas. Em 2019, inauguramos o Parque Esportivo e Social do Caramujo em uma área que antes era degradada e marcada pela violência, e hoje esse espaço é um importante equipamento público que promove cidadania, inclusão e oportunidades para milhares de jovens. A escola vocacionada dialoga diretamente com essa história e reforça nosso compromisso de integrar educação, esporte e desenvolvimento social”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A implantação do novo modelo está sendo desenvolvida ao longo de 2026, com acompanhamento pedagógico, investimentos em infraestrutura e diálogo com profissionais da educação, estudantes e famílias. O currículo contará com modalidades esportivas integradas à matriz curricular, professores-treinadores, espaços específicos para as atividades e uma organização pedagógica diferenciada.

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A proposta também vai incentivar a participação dos estudantes em competições, contribuindo para a descoberta e a formação de novos talentos. Ao mesmo tempo, o esporte será trabalhado como ferramenta para estimular a disciplina, a autonomia, o respeito às diferenças, o trabalho em equipe e hábitos de vida mais saudáveis.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, ressaltou que a escola vocacionada amplia os investimentos no esporte educacional da Rede Municipal, que incluem o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, o fortalecimento das atividades esportivas nas unidades de ensino e o incentivo à participação dos estudantes nos Jogos Escolares de Niterói (JEN).

“Não se trata apenas de formar atletas, mas de formar cidadãos, garantindo que cada estudante tenha liberdade e condições para escolher seus próprios caminhos. O esporte ensina valores fundamentais para a vida e, quando integrado ao currículo escolar, amplia o engajamento e potencializa a aprendizagem. Esse projeto se soma aos investimentos que já realizamos no Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, que oferece treinamento de alta performance, academia, ginásio e acompanhamento profissional, ampliando as oportunidades de formação esportiva dentro da rede pública”, destacou Bira Marques.

O objetivo da Prefeitura é fortalecer o esporte como parte da formação escolar e amplia as oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento e permanência dos estudantes na escola.