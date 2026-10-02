Polícia Penal registra recorde de inscrições no Encceja para pessoas privadas de liberdade em 2026

Este ano, houve um crescimento de mais de 16% em relação a 2025, quando foram registrados 5.088 inscritos - Foto: Divulgação

Este ano, houve um crescimento de mais de 16% em relação a 2025, quando foram registrados 5.088 inscritos - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) registrou recorde de inscrições de pessoas privadas de liberdade no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja PPL). Ao todo, 5.912 internos estão aptos a realizar as provas, que serão aplicadas nos dias 6 e 7 de outubro, em 47 unidades do sistema prisional fluminense.

Este ano, houve um crescimento de mais de 16% em relação a 2025, quando foram registrados 5.088 inscritos. O Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, é a região que concentra o maior número de participantes, com 3.187 inscrições.

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O aumento representa o resultado do trabalho contínuo desenvolvido pela equipe da Coordenação de Inserção Social ao longo de todo o processo, desde a mobilização às inscrições e à organização dos certames. Para incentivar e auxiliar na preparação dos custodiados inscritos, são realizadas atividades específicas nas unidades, além de palestras, disponibilização de livros, entre outras práticas pedagógicas.

Podem participar do Encceja jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio na idade considerada adequada. Além da possibilidade de certificação, a aprovação no exame pode contribuir para a remição de pena, conforme as regras aplicáveis à execução penal.

A iniciativa integra as ações de educação e de reinserção social desenvolvidas pela Seppen, ampliando o acesso das pessoas privadas de liberdade à educação e a oportunidades de certificação escolar.