Motorista é investigado após sequência de atropelamentos em Niterói

Um motorista de uma Land Rover cinza é investigado por uma série de atropelamentos registrados na noite deste domingo (27), em Niterói. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas durante perseguição que passou por diferentes ruas da cidade e terminou em frente à 76ª DP (Niterói).

De acordo com o relato de um entregador à Polícia, a confusão começou após ele ser atingido pelo veículo na Rua Fagundes Varela, em Icaraí. O homem afirmou que o motorista fugiu sem prestar socorro, dando início a uma perseguição feita por outros motociclistas. Durante o trajeto, o carro teria atingido outras motos.

Entre as vítimas está um casal, de 21 e 22 anos, que ficou ferido após uma colisão entre a Land Rover e a motocicleta em que estava. Os dois foram socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, com escoriações e receberam alta após atendimento.

O motorista apresentou outra versão à polícia. Ele negou ter provocado a primeira queda e afirmou que passou a ser perseguido e ameaçado por motociclistas após ser responsabilizado pelo acidente. Segundo o relato, o carro foi depredado durante a confusão e algumas pessoas tentaram invadir o veículo.

O condutor admitiu que houve contato entre o carro e o casal ferido, mas disse que tentava escapar do tumulto e não teve a intenção de atropelar ninguém. Após o ocorrido, ele seguiu até a delegacia, onde prestou depoimento e realizou exame de alcoolemia, que deu negativo.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo. Em nota, a Polícia Civil informou que "após os procedimentos realizados na unidade, a autoridade policial de plantão adotou as medidas cabíveis. Diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar eventuais vítimas".

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