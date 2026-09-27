Motociclista morre após queda na BR-101, na altura da Contorno, em Niterói

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada - Foto: Layla Mussi/Arquivo OSG

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada - Foto: Layla Mussi/Arquivo OSG

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (27) após um acidente na Rodovia BR-101, na altura da Avenida do Contorno, KM 320, em Niterói. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 11h20, no sentido São Gonçalo. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Testemunhas relataram que o motociclista teria sofrido uma queda, mas a dinâmica do acidente ainda não foi confirmada oficialmente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Fluminense foram acionadas e atuaram no atendimento da ocorrência.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada em razão do acidente. Com a alteração no tráfego, houve lentidão no trecho.

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