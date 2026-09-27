Caminhão perde carga de cocos após acidente no Salgueiro

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de cocos e um ônibus da Rio Ita deixou a pista com a carga espalhada na manhã deste domingo (27), na altura do viaduto do Salgueiro, na entrada de Itaúna, em São Gonçalo, no sentido Niterói.

Com o impacto, parte dos cocos que era transportada pelo caminhão caiu na pista. Parte da estrutura da carroceria ficou danificada.

O ônibus da Rio Ita também foi atingido e permaneceu parado no trecho. Funcionários e equipes de atendimento atuaram na área, enquanto cones foram posicionados para sinalizar o local e orientar os motoristas.

Uma equipe da Arteris Fluminense esteve no ponto do acidente para realizar o atendimento e os procedimentos necessários para a segurança da via e a remoção dos obstáculos.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos nem sobre as circunstâncias exatas da colisão. O trânsito precisou de atenção redobrada devido à presença dos veículos envolvidos e da carga espalhada pela pista.